Río Grande: Se lanzaron los Juegos Urbanos para las Juventudes Fueguinas

La Agencia de Deportes, Cultura y Juventud de Río Grande junto con la Secretaría de Deportes y Juventudes de Gobierno realizaron la presentación oficial de los Juegos Urbanos para las juventudes fueguinas, que se llevarán adelante en la provincia .

Estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; la directora General de Deportes y Juventud, Silvana Canalis, el director de Juventudes, Gustavo Casariego y el director de Desarrollo de Deportes Urbanos e Investigación, Nicolás Bazán.

Por parte del Gobierno provincial, hicieron lo propio: el secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó y la subsecretaría de Juventudes, Ivana Olariaga.

Al respecto, Casariego señaló que «el lanzamiento de los Juegos Urbanos para las Juventudes es la síntesis de un trabajo coordinado y articulado entre el Gobierno y el Municipio, que nos permite ampliar las propuestas de competencias deportivas y nos pone a la vanguardia de competencias nacionales e internacionales, donde los deportes urbanos ya forman parte del calendario deportivo».

En ese marco, destacó que «las juventudes son las principales impulsoras de estas disciplinas, las cuales requieren del acompañamiento y el incentivo de toda la estructura estatal para poder desarrollarlas».

Asimismo, el funcionario indicó que «para este Municipio, el deporte es un instrumento de prevención, contención y el desarrollo integral de las juventudes». Por ello, remarcó que «es fundamental que Gobierno y Municipio sigamos articulando propuestas para generar los espacios que necesitan nuestras y nuestros jóvenes».

Por último, Casariego expresó que «Río Grande es la ciudad del deporte por la infraestructura deportiva, pero también porque apostamos a que las juventudes se potencien en cada una de las disciplinas, con nuevas y mejores alternativas para su desarrollo y crecimiento deportivo».

Los Juegos Urbanos para las juventudes incluirán las disciplinas: Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour en las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

En agosto, la instancia local y final se realizará en el Parque de Deportes Urbanos de Río Grande. Las y los jóvenes que resulten ganadores viajarán en representación de Tierra del Fuego en la Final Nacional de los Juegos Evita Urbanos que será en Tecnópolis.