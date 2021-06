Villegas y Greve negaron tratamiento de iniciativa sobre la Policía Provincial

Los titulares de la Comisión de Seguridad y N° 6, de Seguridad y N° 1 de Legislación General, negaron de manera rotunda que en el Parlamento fueguino se analice alguna iniciativa referida a la modificación del beneficio jubilatorio del personal policial y civil de Tierra del Fuego. “Es una absoluta mentira, no hay ningún proyecto de Ley que esté trabajando el MPF ni ningún bloque político”, dijo Pablo Villegas.

En tanto Federico Greve sostuvo la aclaración “se basó en un reclamo de un grupo de efectivos. Vinimos para reivindicar derechos y no para retraerlos”.

Pablo Villegas (MPF) pidió que no se confunda a los integrantes de la Policía fueguina “que tienen que estar abocados a la tarea diaria del modo más tranquilo posible” y que, desde su bancada, “vamos a trabajar para mejorar las condiciones de vida y laborales del personal”, cerró.

En tanto, desde la Comisión de Legislación General, el legislador Federico Greve (FORJA) se sumó a los dichos de su par y agregó que “se basó un reclamo de un grupo de efectivos acerca de” el eventual tratamiento de una norma sobre la modificación del régimen jubilatorio del sector.

“No hay nada más alejado de la realidad, me pareció muy atinada la aclaración del legislador Pablo Villegas porque lleva tranquilidad a la fuerza. No hay nada de ese tipo y, en todo caso, vinimos para reivindicar derechos y no para retraerlos”.

Al finalizar pidió transmitir tranquilidad al cuerpo activo y pasivo, que no se estudia ninguna iniciativa en ese sentido.

El rumor surgió en los últimos días, y al iniciar el tratamiento del asunto que trata la regulación de la seguridad privada en Tierra del Fuego, ambos Parlamentarios negaron de plano la versión.