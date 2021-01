El Sistema Provincial de Manejo del Fuego se encuentra en Alerta debido a las altas probabilidades de incendios que alcanzan su máximo en histórico

Debido a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de material combustible en la zona sur y centro de la provincia.

Según se informó desde la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, las condiciones ambientales se encuentran en un punto crítico por lo que todo el sistema se encuentra en alerta.

Al mismo tiempo que se desarrollan incendios forestales en El Bolsón y una gran parte del bosque nativo de la Provincia de Río Negro, las estimaciones realizadas por Manejo del Fuego en nuestra provincia arrojan datos apremiantes en relación a las posibilidades de que se desarrolle un incendio forestal en las áreas boscosas en la provincia.

Asimismo, desde el comienzo de la temporada, se viene alertando la presencia de fogones mal apagados por la ciudadania, como así también principios de incendios que se han podido controlar a tiempo, por lo que “resulta indispensable avanzar sobre la toma de conciencia”.

El Director Provincial de Manejo del Fuego, Carlos Pereslindo, aseguró que “estamos en una etapa crítica, tanto por los factores climáticos como por las alertas recibidas de pequeños focos de fuego en el último mes, con lo que es primordial alertar a la población y recordar las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para prevenir este tipo de siniestros”.

“Los indicadores de disponibilidad de combustibles para arder en la zona centro y sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego estan superado los valores máximos históricos, por lo que el sistema provincial se encuentra en alerta”.

A su vez, Pereslindo se refirió a la situación en Río Negro y afirmó que “en la Patagonia Norte las condiciones de propagación inicial han desatado incendios de gran magnitud en los últimos días, circunstancia que puso en aprietos a las brigadas de lucha contra incendios forestales de toda la región patagónica ante un potencial requerimiento de apoyo al combate del fuego”.

Por último, la Secretaría de Ambiente provincial recordó una serie de recaudos que son necesarios tener en cuenta al momento de realizar actividades en los ambientes naturales.

• Antes de salir, informate del índice de riesgo de incendio diario que está a tu disposición en los medios de comunicación oficiales.

• En días de RIESGO ALTO, MUY ALTO o EXTREMO, ESTÁ PROHIBIDO hacer fuego en toda la provincia incluidos los sitios habilitados.

• Si vas a encender fuego, que sea solo en lugares habilitados para tal fin. Revisá antes de salir el mapa de sitios permitidos para hacer fuego en la provincia.

• Utiliza únicamente leña seca y/o caída al suelo que pueda cortarse con la mano y no dañes la vegetación.

• NO tires colillas de cigarrillos o fósforos al suelo, ya que pueden iniciar fuego.

• Apagá completamente tu fogata antes de irte. Remové las cenizas y echá gran cantidad de agua, asegurando que se encuentre apagada en su totalidad. Controlá que quede frío al tacto antes de irte.

• NO utilices motosierras ni otras herramientas. Lleva tu propia leña.

• Prestá atención a las condiciones climáticas: si no son buenas y hay mucho viento, evitá encender fogatas aunque estés en un sitio autorizado.

• Juntá toda tu basura al retirarte y llévala de vuelta con vos. Plásticos, botellas, vidrios, latas y papeles pueden provocar un incendio.

Los índices de riesgo de incendio forestal son difundidos diariamente a través de las redes del Ministerio de Producción y Ambiente facebook.com/MPyAtdf y descargándose la app de Ambiente TDF, para Android y IOS.

Ante la detección de una columna de humo o un principio de incendio, comunicarse inmediatamente a las líneas de teléfono 103 y 105. Cualquier demora en el aviso puede causar la expansión del incendio y hacerlo incontrolable en poco tiempo.

