Hoy todos jugando al fútbol en las calles, en la esquina de su casa; que alguien nos explique qué diferencia hay entre jugar en la esquina de tu casa un picadito o jugar en un centro privado donde el foco está puesto en tomar medidas, de más está aclarar que van a abrir el turismo, los que vivimos acá sabemos que sin turismo la mitad de la ciudad se muere de hambre, y estamos completamente de acuerdo en que se abra, por que no se vive del aire, por supuesto que se tiene que habilitar con medidas de control, y nos volvemos a preguntar por qué no podemos trabajar con libertad si estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias, tenes abiertos todos los cafés y restaurantes de la provincia, pero nuestro RESTAURANTE de 300 metros cubiertos y 9 mil metros cúbicos no lo podemos usar porque algún genio entiende que da “sensación” de inseguridad y nos preguntamos de nuevo: por qué no podemos trabajar tranquilos? Teniendo un local de 3600 metros cuadrados y 36 míl metros cúbicos? si todos, con las medidas adecuadas lo hacen.

No tenemos saturados los hospitales de la ciudad, no tenemos ni casos en la ciudad, y SI EL SISTEMA DE SALUD EXPLOTA (COSA QUE VA A PASAR PORQUE ES IMPOSIBLE VIVIR AISLADOS), entendemos que hay que cerrar lo hacemos, pero que nos sigan dando respuestas falacicas porque sí, nos parece ya una burla, simplemente pedimos que nos expliquen por qué el gobierno provincial permite tantas cosas de riesgo? Y a nosotros no nos deja trabajar tranquilos.