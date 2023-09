Río Grande para todas las Juventudes: Una historia de esfuerzo, pasión y disciplina

Gonzalo Aguilar, riograndense de tan solo 16 años representó a la ciudad y a la provincia de Tierra del Fuego en Tecnópolis, Buenos Aires, donde se encuentra uno de los Skatepark más grandes del país. Su pasión comenzó hace 6 años jugando en su barrio, perfeccionando más tarde su técnica en la Escuela de BMX que se dicta en el Parque Municipal de Deportes Urbanos.

“Arranqué hace seis años saltando unos tronquitos, hacía unas rampas y me juntaba con amigos allá en Chacra XIII. Yo escuchaba que un amigo más se iba al Parque, todos iban y yo nunca había ido. Entonces le dije a mi mamá que me anoté y de ahí empecé. Me metí en la escuelita de BMX a cargo de Gabriel y Daniel y no paré”, destacó Gonzalo.

Su pasión por el deporte y la disciplina de BMX comenzó hace 6 años, jugando en el barrio. Allí junto a otros chicos que también practicaban y asistían al Parque de Deportes Urbanos de la ciudad, lo inquietan e intrigan, llevándolo a anotarse en este espacio que con el tiempo se convirtió en el lugar predilecto para pasar horas practicando lo que más le gusta: el BMX.

Gonzalo destaca la importancia de contar con este espacio en donde lo acompañaron y lo ayudaron a perfeccionar sus habilidades en este deporte que ha abrazado como estilo de vida. “Estoy muy convencido de que esto es lo que quiero hacer”, afirmó.

Y añadió “lo que más me gusta de venir al parque es estar con los chicos y hacer trucos. Nos motivamos uno al otro, hacemos trucos y los grabamos y lo subimos a Instagram. Nunca había salido de Tierra del Fuego, la primera vez fue para competir”.

Gonzalo resalta además el acompañamiento de sus padres, los cuales lo apoyaron y siempre estuvieron presentes para que pueda cumplir con su sueño.

Recordó además el momento en el que se enteró que era finalista e iba a representar a la ciudad en Buenos Aires, en uno de los parques más grandes del país y en una de las competencias que reúne a los riders más importantes de América Latina.

“Al principio no había caído y después me llegó un mensaje de mi profesor, Gabriel, diciendo que estaba orgulloso de mí porque ahora estoy representando a la provincia. Fue un orgullo. Tenía la campera puesta, era el único biker de Tierra del Fuego. Fue una linda experiencia, pero muchos nervios. Mi familia me acompañó siempre”, manifestó.

Así como Gonzalo, muchos jóvenes de Río Grande tienen sueños y proyectos que, con esfuerzo, pasión y disciplina, encuentran en la Ciudad del Deporte la posibilidad de perfeccionarse e impulsarse a nuevas escalas deportivas que los enriquecen y los ayudan a seguir creciendo en lo que les gusta y apasiona.