Educación: 3º Acto Público virtual a desarrollarse a través de la plataforma de “Aprendo en Casa”

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS informa que hoy miércoles 30 de septiembre a las 18 horas se habilitarán las inscripciones a los docentes de nivel Inicial, Primario, Modalidades y Gabinete, para el 3º Acto Público virtual a desarrollarse a través de la plataforma de “Aprendo en Casa”.

Al respecto, la Subsecretaria de Gestión Educativa Zona Norte – Centro Alejandra Franck mencionó que “a través de la plataforma, el docente ingresará y podrá visualizar los cargos y horas que se ofrecen. Con un solo ingreso va a poder anotarse en todos los cargos y horas que esté interesado. Es distinto a los actos anteriores que para cada cargo debía entrar cada vez que se tenía que inscribir. En esta oportunidad entra por única vez y podrá visualizar por ciudad, institución y cargos u horas con detalle de cada una de ellas, cuánto dura, situación de revista, días y horarios”.

La inscripción a las postulaciones docentes, estará habilitada a partir de hoy a las 18 horas y hasta las 18 horas del viernes 2 de octubre y podrán hacerlo a través de la página formaciondigital.tdf.gob.ar, donde encontrarán tres opciones. Uno para consultar los cargos y horas ofrecidos, otro para consultar el listado docente y otro para inscribirse en el acto público.

Asimismo, la Subsecretaria especificó que “una vez que se inscribió, va a tener un formulario de carga de datos personales y declaración jurada en la cual debe declarar qué cargos u horas posee, en el caso que los tenga. Esto es muy importante que el docente lo complete porque es una declaración jurada. Luego el sistema le va a preguntar si está seguro de realizar la inscripción. Una vez que está seguro y le da aceptar, le va a llegar a su correo electrónico todo el detalle completo de lo que ha cargado en el formulario de la plataforma”.

Ante esto, Franck destacó que “el formulario tiene carácter de declaración jurada por lo cual el docente no puede omitir información si es que al momento de la postulación detenta cargos u horas cátedra” y agregó que “en la plataforma estará incorporado el listado de junta, por lo tanto es condición que el docente esté inscripto en los listados de Junta. Si no está inscripto no va a poder hacer la postulación. En el caso que el docente esté inscripto en el listado y que por alguna razón no aparezca en el listado, va a tener un correo electrónico en el cual podrá hacer la consulta”.

Para completar la inscripción, deberán hacer click en el botón ENTREGA DE CARGOS Y HORAS y luego encontrará dos columnas, una para seleccionar los cargos y horas a inscribirse y otro detallando los cargos y horas seleccionados. Para agregar un cargo deberá seleccionar los filtros y hacer click en el botón AGREGAR CARGO.

Una vez seleccionado los cargos u horas que desea inscribirse, deberá hacer click en el botón CONFIRMAR para luego especificar sus datos personales y los cargos u horas que posee, la institución y la cantidad de horas cátedra si corresponde. Para finalizar la inscripción, deberá aceptar las condiciones de declaración jurada, por lo que se recomienda que verifiquen que la información sea correcta antes de confirmar la inscripción. Por último, deberán hacer click en el botón CONFIRMAR. Cabe destacar que estas 48 horas a partir de hoy y hasta el viernes 2 de octubre, serán de postulación.

“Es importante recomendar al docente que como solo puede ingresar una única vez, no se apure, que pueda leer detenidamente lo que se ofrece, los instructivos, y poder hacer con tranquilidad su postulación para evitar cometer errores porque una vez que está hecho, queda grabado así y de esa manera va a concursar y si lo quiere volver a hacer, el sistema no se lo va a permitir”.

Por otro lado, la Subsecretaria agregó que “dado el volumen de horas y cargos que se entregarán y la cantidad y de postulantes que se prevé, el procedimiento para las asignaciones va a ser el siguiente: lunes 5 y martes 6 de octubre, las Secretarias Técnicas van a hacer las validaciones correspondientes sobre los inscriptos en relación a la asignación de los puntajes correspondientes según listado de Junta. En tanto el miércoles 7 y jueves 8 de octubre, se van a llevar adelante las asignaciones, donde los docentes que le correspondan cargos u horas recibirán en su mail la asignación si es que corresponde según su puntaje y la norma que el nivel indica”.

La fecha de alta de todos los casos será con fecha del lunes 5 de octubre. “Esto es independientemente de que la asignación se haga el 7 de octubre, para no perjudicar al docente en el alta de los cargos u horas que se postula y por los tiempos que lleva el acto público” destacó Franck.

Por último la funcionaria agregó que “se ha buscado la manera de facilitar la postulación del docente, por lo que ha tenido modificaciones para no generar errores ni confusiones. El número de legajo y merituación ya está incorporado en la plataforma y no va a ser necesario que el docente lo cargue, pero el docente lo que debe hacer si o si es consignar los cargos y horas que tenga en este momento, por ser carácter de declaración jurada ya que la omisión de esa información lamentablemente va a implicar que el docente no pueda participar del acto público”.

