Género: “Estamos muy cerca de tener una Ley de Paridad en la Provincia”, afirmó Urquiza

La vicegobernadora Mónica Urquiza participó hoy, junto al ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Juan Marcelo Maciel del acto de apertura del “Segundo Encuentro Patagónico de Áreas de Géneros y Diversidades”.

La Vicegobernadora explicó que “como región patagónica tenemos nuestras particularidades y tenemos que entender que la temática de género y diversidad cruza transversalmente absolutamente a todas las áreas del Gobierno; esto nos enseña y nos hace cambiar nuestra forma de trabajar, para entender que la tarea de todos los funcionarios es transversal”.

Ante los representantes de las distintas áreas de género de las provincias patagónicas, la titular del Cuerpo legislativo se comprometió a “trabajar en esta problemática, no solo ante el Parlamento Patagónico, sino también desde el Foro de Vicegobernadores de la Patagonia. Tenemos que entender que entre todos podemos sumar con las experiencias, que son fundamentales para mejorar, que no quede solamente en una mesa, que no quede solamente escrito en un papel, sino mejorar efectivamente la vida de los fueguinos y fueguinas y de todos los patagónicos y patagónicas”, dijo Urquiza.

Por último, respecto de la discusión sobre la sanción de la Ley de paridad en el seno de la Cámara, recordó que “durante el año pasado se ha discutido el proyecto, no se pudo llegar a la sanción de la Ley todavía porque la discusión, básicamente está en, si la paridad es integral o la paridad está dada solamente en una lista para una elección, esto también tiene que ver con el trabajo que se está llevando adelante acá”, analizó la Vicegobernadora.

El encuentro, organizado por la Secretaría de mujeres, géneros y diversidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, tiene por objeto “construir un espacio de intercambio de experiencias territoriales, fortaleciendo el conocimiento mutuo y profundizando vínculos de cooperación, colaboración y apoyo, para generar agendas conjuntas que permitirán la construcción participativa de compromisos comunes en materia de políticas de géneros y diversidades”, explicó el ministro Maciel.

Según detalló, trabajarán en cuatro ejes propuestos: “Experiencias en el acompañamiento de mujeres/LGBTTQI+ en contexto de violencia por razones de géneros; articulaciones con otras áreas gubernamentales o no gubernamentales para la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidades; trabajo con masculinidades: un camino por recorrer; abordaje integral de Ley Micaela”.