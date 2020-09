Salud detalló la Situación Epidemiológica

El Director Provincial de Gestión Territorial dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ezequiel Lagoria, y el Director Provincial de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cristian Pérez, brindaron una extensión del parte epidemiológico del día 3 de septiembre.

Lagoria informó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 35 nuevos casos positivos, 34 correspondientes a la ciudad de Río Grande y uno a la ciudad de Ushuaia”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 2015 más 13 casos de Malvinas, con un total de 210 casos en la ciudad de Ushuaia, 1804 en Río Grande y 1 en la ciudad de Tolhuin”, continuó el funcionario y añadió que “los casos descartados acumulados hasta la fecha son 4701. Las altas acumuladas en la provincia alcanzan 1325”.

Asimismo, Lagoria indicó que “en la provincia tenemos 270 casos sospechosos de los cuales de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 18, 249 a Río Grande y 3 a la ciudad de Tolhuin”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 25 pacientes internados en sala y 13 en Terapia Intensiva. Estos 13 pacientes requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 8 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 3 pacientes internados en Unidades Intensivas, ninguno con asistencia respiratoria mecánica”.

A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 35 pacientes fallecidos totales”.

Por su parte, Pérez recordó que “los servicios de hemoterapia tanto de Río Grande como de Ushuaia se encuentran funcionando e invitamos a la población a donar sangre. Los requerimientos son tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50kg, las mujeres no estar en período de lactancia, no haberse hecho tatuajes ni piercing en el último año, no haberse aplicado vacunas en el último mes y no haberse realizado cirugías en los últimos 6 meses. Se recomienda tomar mucho líquido antes y después de donar”.

“Para contactarse con los servicios de hemoterapia lo pueden hacer mediante Facebook en Ushuaia Banco de Sangre HRU y en Río Grande Hemoterapia Río Grande TDF. En Río Grande también pueden llamar al 422088 430003 430057 int 1198”, detalló.

Finalmente, el funcionario indicó que “el programa CuidarnosTDF se encuentra activo visitando viviendas en Chacra II buscando personas sintomáticas y entregando información a las familias acerca de las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19”.

“También hoy se inició con el programa de unidades centinelas en las industrias en articulación con el sector privado y con el Municipio de Río Grande”, concluyó.