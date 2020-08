Fernández: «Hay que llevar conectividad a los chicos y no exponerlos al contagio en colegios»

El presidente Alberto Fernández reveló hoy que terminó de definir la decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e internet ante el riesgo de contagio de coronavirus que supone que niños de barrios populares regresen a las escuelas por problemas de conectividad durante la pandemia.

En diálogo con Radio 10, el Presidente relató que lo que más lo decidió a regular estos servicios fue una charla que mantuvo con el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en la que supo que «había 6 mil chicos» que, para la gestión porteña, debían regresar a las escuelas porque no tenían un buen acceso a conectividad de internet.

“Entonces mi reflexión fue: ‘son 6 mil chicos que exponemos al contagio del virus cuando el problema es la conectividad’; no estamos diciendo que vuelvan al colegio los chicos a los que la conectividad les funciona bien, en Belgrano, Barrio Norte, Palermo o Caballito; me dicen que tienen que volver los que no tienen conectividad en los barrios populares», declaró.

«Eso me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse, lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos y no exponerlos a los riesgos de contagio en el colegio; en el tiempo que vivímos, lo que para nosotros eran las bibliotecas, hoy es el acceso a internet; por ese motivo tomamos la decisión, no tiene otra explicación”, insistió el Presidente.

Días atrás, el Gobierno porteño anunció su intención de abrir -desde el próximo 31 de agosto- «espacios digitales» en escuelas públicas y de gestión privada para unos 9.450 alumnos por turno, destinado a estudiantes que quedaron desvinculados de sus colegios por problemas de conectividad.

Esa medida fue recibida con críticas por parte de las organizaciones sindicales docentes y el ministerio de Educación de la Nación pidió «consenso».

Ese protocolo propone el regreso a «aulas virtuales», sin maestros, en 634 escuelas de la Ciudad, 464 primarias y 170 secundarias.