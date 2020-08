Ya que ocupan al Prosecretario para decir mentiras y tratar de distorsionar la realidad voy a aclarar algunos puntos

En primer lugar el solo echo de estar en la ciudad de río grande, en la fecha donde se dio la noticia de que el virus había tenido un rebrote y teniendo en cuenta que mantuve reuniones en la ciudad afectada, es que decido consultar a los funcionarios de la salud quienes me recomendaron aislarme hasta tanto tenga resultados de las personas con las que tuve contacto estrecho, como también esperar algún tipo de síntomas lo que significa 14 días de aislamiento por protocolo. En primer lugar el solo echo de estar en la ciudad de río grande, en la fecha donde se dio la noticia de que el virus había tenido un rebrote y teniendo en cuenta que mantuve reuniones en la ciudad afectada, es que decido consultar a los funcionarios de la salud quienes me recomendaron aislarme hasta tanto tenga resultados de las personas con las que tuve contacto estrecho, como también esperar algún tipo de síntomas lo que significa 14 días de aislamiento por protocolo.

Por suerte no tuve síntomas hasta el día de hoy, ahora bien en caso de volver, cosa que hago en estos días con los permisos y los cuidados que corresponden, también debo realizar 14 días de aislamiento en la localidad.

Esta claro que el prosecretario Sixto Benitez pagado para estar de los dos lados del mostrador, sea quien a través de su página quiera defender lo indefendible y tratar de difamar como si fuera el ángel del pueblo, pero a esta altura y siendo prosecretario del concejo deliberante es poco serio ya que esta clara su imparcialidad y su sueldo, no desde ahora, siempre analiza para el lado de su patrón que repito no me sorprende ni me quita el sueño.

Lo que si me preocupa es como se trata de justificar un claro abuso y una costumbre ya desgastada de llevarse todo por delante y no es de ahora.

Acá lo único improcedente y a mi interpretación ilegal fue la sesión y su procedimiento sumando que no hicieron más que tratar de impedir mi presencia.

Por que lo hicieron ?

Había algo que esconder?

Me hubieran dejado sesionar sin hacer el aislamiento que por protocolo debo cumplir?

Fui yo o mi bloque quienes hemos puesto palos en la rueda a esta gestión?

Soy yo el que utiliza a los obsecuentes pagados y asignados a puestos políticos para que escriban en una página?

Es la verdadera discusión adonde estoy?

O debemos discutir por que no me dejaron sesionar o en su defecto pasar la sesión a otra fecha?

Cual era el apuro si terminaron pasando a un cuarto intermedio la sesión para dentro de 15 días? Que hasta que no termina la sesión no se pueden promulgar las ordenanzas ni darle marco legal

Si tenían supuesto cuorum legal por que no realizaron la sala juzgadora ?

Por que aprobaron un presupuesto en plena pandemia y con una emergencia declarada sin los dos tercios de los miembros del cuerpo ?

Nunca utilizo este medio ni le pago a personajes para que hablen mal de los otros u otras, soy un militante, no tengo espíritu de opositor, ni mucho menos de hacer jugadas a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante una gestión y no son sólo palabras a las pruebas me remito.

De verdad sixto crees que vos me podes decir a mi que labure?

La realidad es que en Rio Grande o en Tolhuin no podía estar presente en esa fecha por una razón sanitaria que por si no pudieron notar es mundial, excepcional, etcétera

Y aquí les voy a exponer mis pedidos como así también la prueba de que el 22 de marzo un concejal asistió y dio cuorum de manera remota por VIDEO CONFERENCIA.