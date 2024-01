La Municipalidad de Ushuaia invita a participar en el Torneo Barrial de Fútbol 5 AFA

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante el Torneo Barrial de Fútbol 5 AFA “Héroes de Malvinas” entre el 1° y el 10 de febrero en el estadio Islas Malvinas del barrio La Cantera.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán lanzó la invitación a la comunidad y aseguró que “estamos cumpliendo con el mandato del intendente de estar más que nunca cerca de la gente, y en este caso, conteniendo a las infancias a través del deporte en los barrios de la ciudad».

El IMD confirmó que estarán abiertas las inscripciones desde el próximo lunes para las categorías Sub 8 (2016-2017), Sub 10 (2014-2015) y Sub 12 (2012-2013). La inscripción será en forma presencial en la oficina de Informes del IMD ubicada en el polideportivo Augusto Lasserre, desde el 22 al 26 de enero.