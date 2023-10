Gobierno reconoció a la Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Las Américas

Tarcila Rivera Zea fue declarada Huésped de Honor por decreto y fue reconocida por autoridades de la provincia.

En el marco del relevante Foro Público «Aniá ‘arwen majesh naa, mujeres de esta tierra», que tiene lugar en nuestra provincia, la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, hizo entrega de la distinción de Huésped de Honor a Tarcila Rivera Zea.

Tarcila, es perteneciente al Pueblo quechua, es la fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y cuenta con una destacada trayectoria como ex miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

La ceremonia contó con la participación representantes del Gobierno Provincial, entre ellos, la Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Abigail Astrada; el Secretario de Justicia, Gonzalo Carrillo; la Subsecretaria de Pueblos Originarios, Pamela Altamirando, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Pacheco.

Por el lado de las organizaciones indigenistas que visitan nuestro territorio para formar parte del foro, estuvieron presentes Eva Gamboa, del pueblo Wichi, y fundadora del Consejo Nacional de la Mujer Indígena de la Argentina. También participó Amancay Quintrileo Logko, representante de la Comunidad Mapuche Lof Kinsikew del Consejo Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén y de ECMIA. Otro nombre relevante fue Elizabet González, del Pueblo Qom de la provincia del Chaco, quien no solo es co-coordinadora del Consejo Nacional de Mujer Indígena de la Argentina, sino que además ostenta el título de primera funcionaria indígena del Poder Judicial del Chaco.

Este encuentro proporcionó un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre diversas comunidades indígenas y funcionarios gubernamentales, destacando la importancia del diálogo y la colaboración en la construcción de políticas inclusivas y respetuosas de los derechos de los pueblos originarios. La presencia de Tarcila Rivera Zea y otras figuras representativas subraya el compromiso del Gobierno Provincial En garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos y mujeres indígenas.

Al respecto, Tarcila Rivera Zea expresó sentirse “profundamente honrada y emocionada, ya que no es común que el Estado reconozca a las mujeres indígenas”.

“Llegar a Tierra del Fuego, de donde antes solo he escuchado historias de exterminio, me llena de gran satisfacción y admiración al saber que las autoridades son sensibles a los derechos de los pueblos indígenas y han logrado avances significativos en su reconocimiento” agregó la lideresa.

Finalmente, la referente de ECMIA se refirió a la resolución del Gobierno Provincial, que posibilita la inclusión de la identidad indígena en las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil de la provincia.

Sobre ello, manifestó que “felicita” a las autoridades y que la “enorgullece tener hermanas, tanto indígenas como no indígenas, que están sensibilizadas con este tema”.

“Este reconocimiento es un hito significativo y un ejemplo positivo para seguir avanzando, especialmente considerando la persistente resistencia en reconocer el derecho a la autoidentificación o a registrarse como parte de un pueblo indígena”, concluyó Rivera Zea.