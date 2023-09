Melella convocó a los Gremios Estatales para abordar la Cuestión Salarial

El Gobernador Gustavo Melella convocó a los gremios de la Administración Pública para un encuentro este viernes en la ciudad Río Grande a fin de abordar y avanzar sobre la cuestión salarial de cara al último tramo del año en curso.

El Mandatario Provincial, recordó -en declaraciones formuladas al respecto- que “hablo permanentemente con todos los referentes de las y los trabajadores”, y en este sentido subrayó que “hay dos componentes que hoy destruyen el salario tanto de un docente, como de un policía, un médico, el de cualquier ciudadano: la inflación y los alquileres”.

De igual manera, insistió que “no vamos a hacer locuras. No vamos a prometer lo que no podemos o no vamos a prometer para después no cumplir o no pagar. Entonces, sí vamos a reforzar el salario y es la decisión, octubre, noviembre, diciembre, con alguna herramienta de fortalecimiento del salario más otras medidas más que incluso plantearon algunos gremios”, adelantó.

Melella reflexionó que “nadie puede desconocer que esta gestión inició y concretó el camino de la recomposición salarial y de derechos”, por lo que pidió a los distintos sectores “entender esta situación”.

“Tenemos que ver cómo, entre todos, podemos sostener esta situación y cómo, entre todos, tratamos de salir adelante, cuando hay cuestiones que exceden a una provincia o a un municipio, porque el proceso inflacionario es una cuestión que no maneja una provincia, incluso a veces hasta a la Nación la supera”, ejemplificó.