Becerra asumió como Secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias de la Municipalidad de Ushuaia

El Intendente Walter Vuoto tomó juramento a Omar Becerra, quien integra su Gabinete desde el inicio de la gestión municipal de 2015, y ahora asume como Secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias. «Quiero expresar mi agradecimiento personal a Walter, especialmente en estos tiempos difíciles que atraviesa Argentina, donde Tierra del Fuego y Ushuaia no son ajenos a los desafíos.

Agradezco la responsabilidad y la confianza que él me ha brindado para contribuir y trabajar en políticas públicas y acciones que benefician a nuestros vecinos y vecinas ”, destacó Becerra.

«Asumir esta responsabilidad significa mucho para mí, como lo he hecho siempre en todos los cargos que Walter me ha confiado. poniendo lo mejor para estar a la altura de las circunstancias, tratando de resolver los problemas que hay en la ciudad”, dijo Becerra.Respecto a las declaraciones del intendente en relación con los eventos que ha expuesto ante la Justicia en busca de investigar ante la persecución ilegal en su contra, Becerra comentó: «Es inaceptable que a 40 años de democracia, sucederán acciones ilegales de este tipo. Espero que la justicia esclarezca rápidamente este incidente y que situaciones similares no afecten a ningún otro vecino o vecina en el futuro».