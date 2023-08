Educación: Legisladores avanzan en la Generación de Ciudadanía Ambiental

El presidente de la Comisión de Educación y Ambiente Nº 4, Emmanuel Trentino del bloque Unión por el Pueblo, coordinó el encuentro en que estuvo presente la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y la directora de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, Analía Rivero.

Se dictaminó sobre el proyecto de Ley que propone el uso de material biodegradable en campañas electorales. Además se trataron temas vinculados a la declaración de la emergencia climática; evaluación estratégica ambiental de políticas públicas; régimen de gestión de pilas y baterías; gestión sustentable de pasivos ambientales y la eliminación de basurales a cielo abierto.

Sobre el dictamen del asunto Nº 92/23, Trentino dijo a Prensa Legislativa que se trata de una iniciativa que busca generar conciencia ambiental, «y tiene que ver con esta nueva concepción de ciudadanía ambiental. Proponemos que los materiales que se utilicen en campaña sean biodegradables», marcó.

Hay que mencionar que, resta que el proyecto de Ley sea analizado en la comisión de Legislación General Nº 1 que preside el referente de FORJA, Federico Greve. Y una vez obtenido el dictamen, podrá sancionarse en sesión ordinaria.

Asimismo, la presencia de las funcionarias del Gobierno, permitió avanzar en los análisis de cada uno de los proyectos de Ley, propuestos para la fecha, donde se generó un ida y vuelta, que las y los Legisladores aprovecharon para evacuar dudas sobre el posicionamiento del Ejecutivo al respecto.

Desde el bloque del Partido Verde, presentaron el asunto N° 096/22, proyecto de Ley que declara la Emergencia Climática en la Provincia; asunto N° 662/22 proyecto de Ley sobre evaluación estratégica ambiental de políticas, planes y programas del sector público provincial; asunto N° 036/23 proyecto de Ley sobre el Régimen de Gestión de Pilas y Baterías y el asunto N° 164/23 que propone normar sobre la Gestión Sustentable de los Pasivos Ambientales.

María Laura Colazo expuso que se busca generar mayor conciencia en la población, para resguardar el ambiente y que todas las políticas públicas tengan en cuenta las cuestiones climáticas. Es una problemática del presente y sobre todo del futuro, alertó.

Por otro lado, desde la bancada del MPF, Pablo Villegas expuso sobre el asunto N° 141/23 que propone eliminar los basurales a cielo abierto. «Buscamos que quede de forma clara que en la provincia de Tierra del Fuego están prohibidos los basurales a cielo abierto y en el caso de que exista uno, se le dé un tiempo para realizar las modificaciones. Es una medida de carácter institucional», afirmó el Parlamentario.

Sobre ello, Castiglione expresó que la actual normativa no permite este tipo de sitios. «Excepto que exista en un predio privado y en ese caso, de no mediar una denuncia, no se pueden realizar seguimientos», opinó. Agregó que ante una presunción, el Estado, sí puede actuar. Por otro lado señaló que los rellenos sanitarios de los municipios están normados. No obstante, propuso, optimizar el proyecto, y fortalecer las cuestiones reglamentarias, hecho que no se observa en la iniciativa del MPF, manifestó.

Finalmente analizaron el asunto N° 209/23 presentado por FORJA que propone la adhesión a la Ley nacional N° 27.621 para la implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina.

Sobre el tema, la funcionaria de Educación Ambiental, sostuvo que la Ley nacional revaloriza las actividades en materia de resguardo ambiental. El texto normativo plantea desarrollarse tanto, en ámbitos formales como informales. «El conocimiento se construye. Necesitamos que la población tenga acceso a la educación continua. La idea es transversalizar la temática», dijo Rivero.

Participan, las legisladoras: Mónica Acosta (FORJA), María Laura Colazo (PV), Liliana Martínez Allende (UCR) y los legisladores: Pablo Villegas (MPF), Daniel Rivarola (FORJA), Federico Sciurano (UCR), Ricardo Furlan (JP) y Federico Greve (FORJA).