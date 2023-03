La Secretaría de Deportes y Juventudes prepara el lanzamiento de los Juegos Deportivos Fueguinos

La directora de Planeamiento y Programas de la Secretaría de Deportes, Erica Briceño, anticipó las acciones que se llevan adelante con los equipos de trabajo de la zona centro y sur para la organización de una nueva edición de los Juegos Deportivos Fueguinos 2023. Más de 41 disciplinas entrarán en acción las instancias locales en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, a partir del mes de abril.

Los equipos de la Secretaria de Deportes encargados de la organización de los Juegos Deportivos Fueguinos se reunieron en Tolhuin para avanzar en la planificación de los encuentros deportivos que son clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita (Juveniles convencionales y adaptados, de Adultos Mayores y Urbanos).

Cabe mencionar que este año se acordaron modificaciones que se implementarán con la participación de nuevas disciplinas como pádel (Sub 14), triatlón (Sub 16) y fútbol 11 (masculino y femenino Sub 14 y Sub 16).

Además el futsal competirá en la categoría Sub 15, ciclismo de montaña en Sub 16 y la divisional masculina de patín artístico (Sub 14).

Este año también se hará la primera edición de los Juegos Urbanos con la presentación del ajedrez, básquet 3×3, skate, escalada, BMX Freestyle, Breaking Freestyle y Parkour.

Otra de las incorporaciones para este año será en deportes con discapacidad, donde debutará el tiro con arco.

Erica Briceño detalló que “junto a las profesoras Cristina Bustos, de la zona centro y Gabriela Insaurralde, de la zona sur, avanzamos en el armado del cronograma teniendo en cuenta que las instancias locales van a ser desde abril hasta el mes de agosto y luego, hasta la primera semana de septiembre realizaremos las finales provinciales”. La directora de Planeamiento y Programas adelantó que el lanzamiento de los Juegos Deportivos Fueguinos se realizará en las tres ciudades de la provincia el 18 de marzo.

En ese sentido, la funcionaria expresó que todos los equipos están abocados a la organización de las diversas actividades de la agenda 2023: “Tenemos mucho trabajo ya que comenzamos con los Juegos de Playa que se realizan en Chapadmalal entre el 7 y el 13 de marzo. Allí participarán 53 deportistas fueguinos en cinco disciplinas con la realización de un acuatlón en aguas abiertas y convencionales, fútbol, handball y volley de playa masculino y femenino”.

Por último Briceño invitó a todos y todas las jóvenes a acercarse a los espacios deportivos para tomar contacto con las diferentes disciplinas y ser parte de los Juegos Fueguinos edición 2023 y de los Juegos Urbanos que se van a realizar por primera vez en Tierra del Fuego.