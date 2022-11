Con diversos actos de militancia se celebro el día del Militante Peronista

Este 17 de noviembre de 2022, a 50 años del regreso del exilio de Juan Domingo Perón, luego del golpe de Estado, se conmemora que de aquellas pintadas y volanteadas con la consigna «Luche y vuelve» que no cesaron y dejaron ver una fe inconmovible, (incluso en los años más oscuros por la censura de la autodenominada Revolución Libertadora) se sentó el “triunfo de la Militancia”.

La Militancia es la condición de apoyo a una causa; es ese esfuerzo que se desarrolla día a día, entregando muchas horas de su vida, integrándose y organizándose para que los candidatos alcancen los cargos públicos, para trabajar juntos defendiendo los intereses del pueblo.

Para los que nos nace esa fuerza para abrazar la causa, estamos convencidos que militando en el barrio, en las unidades básicas o en una plaza, trabajamos para consolidar un proyecto político. Queremos transformar la realidad de nuestra Argentina, creando condiciones de participación para cada ciudadano.

Sin embargo, en Tolhuin, la celebración, no estuvo muy convocada, con diversos actos en lugares distintos de la ciudad, que reflejan la división. Entre los destacados, tuvo protagonismo la organización FTV MILES, encabezada por Darío Vargas, quienes se reunieron en un punto céntrico y desde ahí marcharon hacia la plaza, festejando que unidos son más fuertes, pudiendo presenciar las diferentes convocatorias a lo largo de la tarde. Por otro lado, hubo una concentración acompañando a Claudio Queno con varios militantes, en la plazoleta Eva Perón, y por último vimos la pequeña convocatoria que tuvo el intendente de la ciudad Daniel Harrignton, la cual se realizo en Te Al 435.

Como dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “trabajemos juntos para defender los intereses de las mayorías”, y “cuando llegue el momento de la verdad, en el peronismo se dejarán de lado todas sus diferencias y la unidad primará para defender a los más débiles”.

Hay que confiar en que unidos se pueden ganar mas batallas, pero no hay que olvidar que sin “los militantes” no se llega. El pueblo debe ser parte de las principales decisiones que hacen a su destino y de ser solidario con los que menos tienen, trabajando, como desde entonces.-