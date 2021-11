Wado de Pedro: “Tenemos el desafío de construir la Argentina y la Tierra del Fuego del Futuro”

El Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro junto a los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, de Río Grande, Martín Pérez y de Tolhuin, Daniel Harrington, y acompañados de la diputada nacional Carolina Yutrovic participaron de un conversatorio en la Sala Nini Marshal, en el que dialogaron sobre los desafíos de la provincia y de la Nación hacia el futuro.

Con la presencia del senador nacional Matías Rodríguez; del subsecretario de Nación, Pablo Giles; de las legisladoras Victoria Vuoto y Laura Colazo; la concejala Laura Avila, del concejal Gabriel De la Vega desde el público junto a los representantes gremiales de la Mesa Sindical, funcionarios municipales de las tres ciudades y militantes de toda la provincia, se vivió una jornada de diálogo de cara al proceso electoral en marcha que se realizará este domingo.

La jornada fue coordinada por la periodista y directora de Radio Nacional Ushuaia, Luz Scarpati, en la que se compartieron anécdotas de militancia y se debatieron las dificultades del presente que atraviesa el país y los desafíos hacia el futuro para lograr una sociedad en crecimiento y con inclusión social.

El ministro del interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro destacó que como país “ya le dijimos Nunca más a los golpes. Le tenemos que decir Nunca Más a los ciclos de deuda externa que perjudican a las futuras generaciones y tenemos que pensar la construcción de una Argentina federal en serio, donde se pueda vivir y trabajar. Tenemos que pensar en una Tierra del Fuego que no dependa del humor de un Ministro del Interior, como el de Cambiemos, que no dependa del humor de un gobierno porteño que no conocen. Nosotros estamos en ese desafío de construir la Argentina y la Tierra del Fuego del futuro”.

“La provincia tiene una enorme posibilidad para desarrollar energías limpias, el gas, de hacer infraestructura para que Tierra del Fuego tenga sus fletes, su logística, su puerto, más conectividad, que pueda tener el tendido de alta tensión que se merece. Me parece que acá con estos intendentes, con estos compañeros y compañeras trabajadoras, lo mejor que podemos hacer es discutir un proyecto de desarrollo para Tierra del Fuego y luchar para plasmarlo entre todos los sectores de la provincia, para que ningún gobierno más pueda venir a trabajar en contra de los intereses de Tierra del Fuego”.

Por su parte, el intendente Walter Vuoto agradeció “a Martín, a Daniel, a Wado y a Carolina. La visita del Ministro del Interior nos llena de alegría, estuvimos en la fábrica con los trabajadores y trabajadoras que nos recibieron con un cálido abrazo. Vimos cómo avanza la producción de las computadoras del Juana Manso, y la cantidad de puestos de trabajos que generan esas decisiones del Gobierno Nacional que nos permite volver a construir nuestra provincia industrial”.

“Estuvimos recorriendo las viviendas del Procrear, que empezaron en la época de Cristina y que fueron interrumpidas durante el macrismo. Volvimos a entregarlas y volvimos a construir 300 viviendas más, estamos firmando convenios con todos los sindicatos y generamos para tener mil créditos Casa Propia que ya están en marcha. Eso es gestión, trabajar y arremangarse” expresó Vuoto.

En ese sentido, destacó el papel de la diputada Carolina Yutrovic “que está todo el tiempo gestionando y empujando las gestiones para que esto ocurra en nuestras ciudades. A las ciudades les está yendo mejor y a la provincia también. Hemos logrado prorrogar un régimen que fue un trabajo enorme”.

“Cambiemos salió a criticar lo que hicimos, pero la pregunta es ¿Porque no lo prorrogaron ellos?, o ¿Por qué dejaron a Tierra del Fuego con 15 puntos de desempleo cuando la provincia en 2015 tenía pleno empleo con Cristina? Hoy nos hablan de la prórroga y nos quieren enseñar a manejar la economía y la industria de la provincia y ninguno lo hizo en su momento.

2.400 puestos de trabajo tiene hoy NewSan, cuando en el 2015 teníamos 3.000 y terminamos la época de Macri con 1.400. Acá compañeros y compañeras la única verdad es la realidad: Tierra del Fuego ha crecido en su generación de puestos de trabajo genuino y real, venimos avanzando” explicó Vuoto.

Asimismo, destacó que “Wado es un compañero con el que a los tres municipios nos ha ido muy bien, porque Wado, Tato, y todo el equipo del Ministerio ha hecho un esfuerzo enorme para acompañar a los tres municipios. Wado siempre está pensando qué le falta a Ushuaia, qué le falta a Río Grande, a Tolhuin. Nosotros hemos recibido obras gracias a las gestiones de los compañeros y compañeras en Buenos Aires que están todo el tiempo atrás.”

Por su parte, el intendente de Rio Grande, Martín Perez en primer lugar agradeció “por el recibimiento y la verdad que hacía tiempo que no venía a Ushuaia y está muy linda. Se nota el empuje que tiene Walter y todo su gabinete. Estoy muy agradecido de estar acá con la presencia de Wado, con quien nos conocimos mucho en la Cámara de Diputados porque compartimos 6 años, yo por lo menos desde el 2013 hasta el 2019 y la verdad que siempre fue un referente nuestro dentro del bloque. Tanto en los momentos buenos, allá en el gobierno de Cristina, como en los momentos difíciles, cuando nos tocó combatir contra un modelo neoliberal que nos golpeó muy fuerte y que gracias a compañeros como Wado, como Máximo y tantos otros, pudimos comprender donde teníamos que estar parados, siempre al lado del pueblo, de los trabajadores”.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington recordó que “cuando empezamos a militar fue cuando Néstor nos conquistó, y pasamos por un proceso de formación gracias a la apertura que tuvo Walter y Martín, que nos ayudaron a formar la militancia en Tolhuin. Esos sueños se fueron transformando en todo lo que podemos construir ahora, teniendo cargos en el Ejecutivo. La motivación está, sigue siendo la misma, y esa idea de transformar siempre está. Pero obviamente con el doble de laburo, mucho compromiso, mucho trabajo”.

Por último, la diputada Carolina Yutrovic destacó “el trabajo que realizan nuestros intendentes por la juventud que tienen, por su compromiso. Están siempre pendientes de las necesidades de la comunidad y se hacen cargo de las mismas”.

“En estos casi dos años en los que me tocó ocupar la banca para completar el mandato de Martín, las leyes que aprobamos fueron para acompañar al Gobierno nacional, para acompañar a Alberto y a Cristina y para acompañarnos a nosotros mismos como ciudadanos. Siempre fueron proyectos a favor de la gente y de las mayorías que necesitaban” explicó Yutrovic.

“Hoy los municipios tienen acceso directo a cada programa nacional, los recursos llegan y eso marca una diferencia respecto a los cuatro años del gobierno de Macri. Tenemos que impedir que nos llenen de mentiras con las que nos bombardean por los medios porque buscan quitarnos la esperanza. No tenemos que dejar que nos quiten la esperanza. Los fueguinos y fueguinas pasamos cuatro años muy duros. Marcos Peña nos decía que mientras hubiera intendente camporista no nos iban a mandar recursos. Pero sin embargo, con mucha creatividad y valentía la ciudad de Ushuaia salió adelante y realizó obras. Al intendente lo reeligieron con más del 57% de los votos, resistimos las políticas del macrismo, salimos adelante y tenemos que defender eso en las elecciones del 14” finalizó la diputada Carolina Yutrovic.