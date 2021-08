Becerra: “Nuestra vocación política es mirar al futuro con los brazos abiertos a todos”

El secretario de la Municipalidad de Ushuaia Omar Becerra se refirió a los desafíos electorales del Frente Todos, encabezado por la diputada Carolina Yutrovic para las elecciones de medio término que se definen este año en toda la provincia.

En ese sentido, Becerra marcó como un hito muy importante del armado electoral, la histórica visita del presidente Alberto Fernández a la ciudad de Río Grande.

“A fines del año pasado, los tres intendentes y el gobierno de la provincia acompañaron la visita de Alberto, en lo que fue una jornada de muchísimo trabajo, donde se diagramaron todas las acciones para poder planificar y llevar las obras a los distintos barrios, para mejorar la vida de nuestros vecinos en primer lugar”, expresó Becerra.

Aseguró que “el frente que lleva adelante el partido justicialista abarca el abanico de todos los sectores que coincidimos en que no podemos volver a la política del ajuste, a que las familias no puedan acceder a la vivienda, no queremos volver para atrás”.

“Armamos un frente grande y amplio con 18 fuerzas para poder trabajar y llevarles a todos los vecinos de la ciudad el trabajo, para poner en marcha la economía, para la reactivación del turismo. El otro frente va a representar a los intereses que le hicieron mucho daño a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.

“Walter ha tenido una visión amplia y como presidente del partido ha convocado a todos los sectores. Vamos con muchísima humildad y responsabilidad a los domicilios de todos los vecinos y vecinas. Y a pesar de todas las dificultades, tenemos la misma vocación política para salir adelante. Walter ha permitido lograr este frente tan amplio para que distintos sectores puedan acompañarlo en este proceso de desafío de mejorar la calidad de vida de todos”, destacó Becerra, al tiempo que aseguró que “tenemos en claro hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos”.

En relación a la actual diputada y candidata del Frente de Todos para las próximas elecciones, aseguró que “Carolina ha logrado trabajar con mucha responsabilidad en el seno de nuestra Cámara para resolver las necesidades de todos nuestros vecinos. Y en esta nueva etapa, Carolina es muy importante para defender los intereses de la provincia, es una de las personas que más conoce sobre la 19640 y el subrégimen industrial”.

“Walter ha tenido esta decisión política y esa mirada de amplitud, más allá de los cuestionamientos entendibles, pero hoy la necesidad más importante es lograr que nuestra sociedad tenga sus necesidades básicas satisfechas”, clarificó.

“En esta instancia, el compromiso del modelo de los tres intendentes más el gobierno de la provincia, con el gobierno de Alberto y Cristina no es un dato menor, no nos olvidemos del daño que nos hizo el gobierno de Mauricio Macri”, valoró Becerra.

Finalmente expresó que “nuestra vocación política en esta instancia es mirar para adelante, para el futuro y abrir los brazos a todos, para lograr que la mayoría de nuestros vecinos nos acompañen, para acompañar las políticas de Alberto y Cristina”.