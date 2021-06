El Banco de Sangre del HRU destaca el esfuerzo de los Donantes Voluntarios de Sangre

En lo que va de 2021 el Banco de Sangre del HRU otorgó 467 turnos. Se invita a quienes deseen hacer su primera donación y a aquellos que ya lo hacen habitualmente a contactarse con el Servicio de Hemoterapia.

En el marco del “Día Mundial del Donante de Sangre”, que se conmemora el 14 de junio, desde el Banco de Sangre del Hospital Regional Ushuaia destacaron el extraordinario esfuerzo de todos los donantes voluntarios y altruistas de sangre.

El lema de este año es «Doná sangre para que el mundo siga latiendo» a fin de concientizar acerca de la importancia de la donación de sangre en el mundo, sobre todo en el contexto de pandemia, donde el compromiso de los donantes altruistas consiguió no solo mantenerse intacto, sino además reforzase.

“A esta celebración, como todos los años, le asignamos un objetivo: instalar el tema en la opinión pública y motivar a las personas a convertirse en donantes voluntarios y habituales” expresó la Técnica en Hemoterapia Elizabeth Ponce, y agregó que “sin dejar de lado nuestro homenaje y agradecimiento a los donantes de sangre que siempre están presentes ante nuestras convocatorias y dedican parte de su tiempo para acercarse al Servicio de Hemoterapia”.

La referente en Promoción Donación de Sangre Voluntaria destacó que “estas personas, muchas veces sin saber cómo continua el proceso dentro del Servicio de Hemoterapia una vez que se retiran, son el sostén de las transfusiones que la ciudad de Ushuaia necesita, ya que hasta el día de hoy no hay sustituto artificial para ello”.

“Si una persona dona sangre cada 4 meses desde los 18 y hasta los 65 años, habrá ayudado potencialmente a salvar la vida de aproximadamente 500 personas”, subrayó la profesional, e informó que “en lo que del año 2021 otorgamos (al 31 de mayo), 467 turnos a donantes voluntarios, de los cuales el 80% pudo hacer efectiva su donación”.

“Esto fue logrado a partir de las constantes campañas de concientización, siendo que el donante, en su mayoría, se presenta con una idea e información clara sobre cuáles son los requisitos”, puntualizó Ponce, e invitó a contactarse “a todos los que se quieran sumar haciendo su primera donación de sangre y a aquellos que ya lo hacen habitualmente, como así también a los que tiene dudas o preguntas sobre el tema o deseen conocer nuestro trabajo diario”.

VÍAS DE COMUNICACIÓN:

Email: hemoterapia.hru@gmail.com

Facebook: Banco de Sangre HRU

WhatsApp (Donantes de sangre): 2901-469669 de lunes a viernes de 8hs a 14hs.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Tener entre 18 y 65 años.

Traer DNI.

No estar ayunas. Evitar los lácteos y/o las grasas.

Tener un peso mayor a 50 kg.

No tener realizados tatuajes o piercings en los últimos 12 meses.

No tener realizadas cirugías en los últimos 6 meses.

Sentirse bien al momento de la donación.

Otros puntos importantes a considerar al momento de la donación:

Informar si se está tomando alguna medicación o realizando algún tratamiento o estudios médicos.

No asistir a Donar Sangre si en los últimos 15 días se tuvo: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y/o si tuviste contacto con casos sospechosos o confirmados de Covid–19.

Informar si se ha cursado la enfermedad Covid-19.

Uso obligatorio de tapabocas.