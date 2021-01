Ushuaia: El artista Jorge Iasich presenta Obras Inéditas en el Centro Cultural «Nueva Argentina»

La muestra, conformada por más de 20 cuadros del artista plástico egresado del Polivalente de Arte de Ushuaia y docente de la misma institución, se inauguró con una transmisión en vivo a través de Facebook. Sus realizaciones estarán en la vidriera de San Martín 1052 durante 15 días para que puedan ser apreciadas por toda la comunidad.

Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina» inauguró la muestra «Pinturas en Cuarentena» de Jorge Adrián Iasich. Lo hizo a través de una transmisión en vivo por su página de Facebook.

La muestra, compuesta por más de 20 cuadros pintados en acrílico, representa desnudos masculinos y femenimos, principalmente estos últimos, cuya musa inspiradora fue la compañera y esposa del artista plástico. Se trata de obras inéditas realizadas a lo largo del año 2020 en el marco de la cuarentena.

Iasich, egresado del Polivalente de Arte de Ushuaia y actualmente docente de dicha institución, relacionó este periodo de producción con su crecimiento personal ya que reconoció que le costaba mucho pintar en presencia de otra persona o tomarla de modelo. Este periodo también conllevó encontrar a alguien que se prestara y le gustara estar siendo representada en la pintura.

Durante la transmisión en vivo, conducida por Gisella Bravino y Yésica ZIguencio, el artista no sólo dio a conocer el proceso de creación de sus obras sino que además recordó sus inicios en las artes plásticas. En sus comienzos utilizaba mucho el lápiz y tenía la idea de ser dibujante. Posteriormente se sintió muy cómodo pintando murales en distintos puntos de Ushuaia y reconoció que le daba «pánico» estar frente a un caballete y a una tela para pintar. Admitió que fue un proceso «muy duro» pintar en tela y con la utilización de colores pero que a pesar de eso no desistió. Su ardua labor, a través de la práctica devino en los magníficos cuadros que actualmente exhibe en el Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina», espacio fundado por el concejal Juan Carlos Pino y Cristina López.

Muchos de sus cuadros incluyen fondos concretos y bien detallados de paisajes locales mientras que otros constan de fondos totalmente abstractos logrados a través de colores intensos y mediante la técnica de dripping, emulando el expresionismo abstracto de Jackson Pollock. La muestra incluye una serie de cuadros inspirados a partir de un sueño que tuvo la compañera del artista y que tiene que ver con los pueblos originarios ya que en ellos toma características de la cultura Yagan.

Jorge Iasich manifestó su satisfacción de exponer sus obras en el Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina» y valoró el rol de dicho espacio en la comunidad de Ushuaia. «Comparto mucho de mis producciones en las redes sociales pero ahí el interés dura 24 horas, en cambio tenerlas durante quince días en pleno centro, en la vidriera del centro cultural, hace que estén a la vista de toda la gente que quiera pasar, es muy fácil de acceder. El espacio como galería no se tiene que perder porque hay mucha gente joven que está pintando muy bien y no tiene acceso y no puede mostrar sus obras por distintas cuestiones», expresó. En este sentido ponderó la decisión de «hacer una política de educación», de abrir el espacio para que el chico que pasa por la calle sepa que hay un lugar desde el que se lo puede convocar para que sus obras sean visibles para los demás. «Esto es de una motivación increíble», remarcó.

La muestra de Iasich permanecerá en la vidriera del Centro Cultural, Social y Político «Nueva Argentina» (ubicado en San Martín 1052) por quince días, periodo en el cual las vecinas y vecinos de Ushuaia podrán acercarse para apreciarla.

