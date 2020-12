La Delegación de Gobierno en Tolhuin advierte por Trámites Falsos para el Cobro de Subsidios

En horas del mediodía del miércoles una persona ingresó a la oficina de la Delegación de Gobierno en Tolhuin para reclamar el pago de un subsidio que nunca se tramitó en el lugar y realizó amenazas al personal.

Desde la Delegación indicaron que ya se hizo la correspondiente denuncia de amenaza para salvaguardar la integridad del personal de la administración y para dejar asentada la situación de documentación apócrifa. A su vez, aclararon que dos o tres personas diarias llegan al organismo con el mismo reclamo.

Miguel Leyes, Delegado de Gobierno en Tolhuin comentó que “esta persona ingresó a la oficina de la Delegación de Gobierno sin barbijo” y especificó que “lo que reclamaba era el pago de un subsidio el cual nunca tramitó en nuestra oficina”.

“Por lo que supimos, él hizo entrega de la documentación a una mujer de nombre Alejandra quien nunca trajo nada a la delegación. Tenemos conocimiento de que hay mucha documentación dando vueltas debido a que algunos dirigentes barriales la recibieron y nunca los trajeron a nuestra oficina”, agregó.

En este sentido, Leyes explicó que “se hizo la denuncia, sobre todo para mantener en resguardo al personal de la administración y para dejar asentado que solamente se realizan las inscripciones en la Delegación de Gobierno”.

Con respecto a la documentación falsa, el funcionario sostuvo que “tenemos la información que dirigentes barriales han recibido formularios, se han hecho las inscripciones, pero nosotros no tenemos ningún papel o formulario que hayan presentado aquí”.

Finalmente, manifestó que “por el momento estamos tratando de avisarle a la gente que si se quiere acercar y comenzar de nuevo las inscripciones lo pueden hacer, y recordar que no se puede dar respuestas de algo que no se gestionó dentro de la delegación”.

“La gente se ha acercado a la Delegación con formularios que no han retirado aquí, estamos recibiendo entre dos o tres personas diarias con esta situación”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp