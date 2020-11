Nuevas Disposiciones para quienes quieran Ingresar la Provincia

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, a partir de noviembre, todas las personas que quieran ingresar a la provincia de Tierra del Fuego -vía aérea- deberán tramitar el permiso nacional de circulación descargando la APP CUIDAR en su celular.

Este permiso será exigido por las autoridades del Aeropuerto antes de ingresar a la terminal aeroportuaria.

Para gestionar el certificado nacional se deben seguir los siguientes pasos:

* Elegí la provincia a la que te dirigís.

* Elegí por qué motivo pedís el certificado.

* Elegí el motivo del permiso especial: Para viajar por el país en avión, micro o tren e ir y volver del aeropuerto o terminal.

* Completá el formulario y solicitá el certificado.

Luego el certificado estará disponible en la app automáticamente

Además se recuerda que por disposición del Ministerio de Salud de la provincia, las personas deberán presentar en el Aeropuerto de origen un análisis de PCR negativo o no detectable no mayor a 72 horas o resultado IgG de anticuerpos positivos realizado dentro de los últimos 30 días. Desde noviembre, no es necesario acreditar domicilio en la provincia para ingresar a Tierra del Fuego AIAS.

