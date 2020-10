Informe semanal de lugares habilitados para hacer fuego en Tierra del Fuego

La Dirección Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, informa el reporte semanal de espacios habilitados para hacer fuego en la provincia.

En relación a los cambios en la circulación difundidos por medios oficiales, quedarán a disposición todos los espacios habilitados para hacer fuego en la provincia.

El Director Provincial de Manejo del Fuego, Carlos Pereslindo, aseguró que “se establece la regulación que desde el año 2012, como consecuencia de los grandes incendios que tuvimos 2008 y 2012, se establece la prohibición para hacer uso del fuego en todo el ámbito provincial a excepción de los sitios que se habilitan”.

A su vez Pereslindo, especificó que “se ha implementado desde hace varias temporadas atrás, la difusión del índice meteorológico de riesgo de incendio, que se publica en la página en Facebook del Ministerio de Producción y Ambiente y también en la app «AmbienteTDF», disponible para Android e IOS”.

El funcionario reforzó la idea de revisar información oficial sobre el índice de incendios y que “solo se puede hacer fuego en sitios habilitados cuando el índice de incendios dice «BAJO» o «MODERADO», esto apunta a la previsibilidad de las cuadrillas que van a tener que atender eventualmente posibles focos de incendio en áreas rurales, la capacidad de atención en forma inmediata en el primer ataque es fundamental, y es por eso que se implementó este índice que tiene una utilidad operativa para nosotros”.

Los sitios habilitados para hacer fuego en la provincia son:

ZONA NORTE

01 – Camping Norte (Sobre Ruta Nacional Nº 3 conforme a condiciones de acceso del concesionario).

02 – Puente Justicia (Sector del ex-destacamento policial).

03 – Lago Yehuin (Zona de ex Hostería).

04 – Cabo San Pablo (Zona de ex Hostería)

ZONA CENTRO

05 – Corazón de la Isla: Naciente del Río Indio (Zona de la Ensenada).

06 – Corazón de la Isla: Laguna Yakush.

07 – Camping Laguna del Indio.

08- Camping Ea. La Correntina (Sobre Ruta Provincial Nº 23).

09 – Laguna Margarita (Cabecera norte, sector con fogones).

10 – Laguna Bombilla (Sector con fogones).

11 – Laguna Palacio (Club Caza y Pesca de Ushuaia, conforme a condiciones de acceso del club).

12 – Lago Escondido (Zona antena, sector con fogones).

ZONA SUR

13 – Camping Laguna Victoria (Ruta Provincial Nº 30 Km. 10)

14 – Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 13,5

15 – Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 13,7

16 – Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 15,9

17 – Camping del río Larsipharshak (Ea. Harberton, sobre Ruta Provincial Nº 30 Km. 38).

18 – Camping del río Varela (Ea. Harberton, sobre Ruta Provincial Nº 30 Km. 46).

19 – Camping del río Tristen (Sobre Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones).

20 – Camping del río Olivia (Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones).

21 – Reserva Natural y Cultural Playa Larga (sector con fogones).

22 – Camping Kawi Yoppen. (En el acceso a la senda del salto velo de novia)

23 – Parque Nacional Tierra del Fuego (conforme normativa interna).

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO

El Parque Nacional Tierra del Fuego informa que se hará control de ingreso a todos los visitantes.

Los sitios habilitados para hacer fuego son los siguientes:

Camping Laguna Verde/Cauquenes, sector Laguna Verde: en este sector se habilita sólo la primera línea de fogones que se ubican más próximos a la ruta y son visibles desde ella. Se encuentra vedado el uso de los fogones que se encuentran en el interior del sector y alejados de la ruta.

Sector Cauquenes: se habilitan sólo los fogones que se encuentran próximos a la ruta y visibles desde ésta.

A su vez la Secretaría de Ambiente brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de salir a la naturaleza en la provincia:

– Antes de salir, informate del índice de riesgo de incendio diario que está a tu disposición en los medios de comunicación oficiales.

– En días de RIESGO ALTO, MUY ALTO o EXTREMO, ESTÁ PROHIBIDO hacer fuego en toda la provincia incluidos los sitios habilitados.

– Si vas a encender fuego, que sea solo en lugares habilitados para tal fin. Revisá antes de salir el mapa de sitios permitidos para hacer fuego en la provincia.

– Utiliza únicamente leña seca y/o caída al suelo que pueda cortarse con la mano y no dañes la vegetación.

– NO tires colillas de cigarrillos o fósforos al suelo, ya que pueden iniciar fuego.

– Apagá completamente tu fogata antes de irte. Remové las cenizas y echá gran cantidad de agua, asegurando que se encuentre apagada en su totalidad. Controlá que quede frío al tacto antes de irte.

– NO utilices motosierras ni otras herramientas. Lleva tu propia leña.

– Prestá atención a las condiciones climáticas: si no son buenas y hay mucho viento, evitá encender fogatas aunque estés en un sitio autorizado.

– Juntá toda tu basura al retirarte y llévala de vuelta con vos. Plásticos, botellas, vidrios, latas y papeles pueden provocar un incendio.

Los índices de riesgo de incendio forestal son difundidos diariamente a través de las redes del Ministerio de Producción y Ambiente facebook.com/MPyAtdf y descargándose la app de Ambiente TDF, para Android y IOS.

Ante la detección de una columna de humo o un principio de incendio, comunicarse inmediatamente a las líneas de teléfono 103 y 105. Cualquier demora en el aviso puede causar la expansión del incendio y hacerlo incontrolable en poco tiempo.

