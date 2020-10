Sindicalista Caló aseguró que «el país está arrancando»

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, ratificó esta noche el apoyo de su gremio al Gobierno de Alberto Fernández, al ponderar las medidas adoptadas para respaldar la economía y dijo que si bien «va a costar, porque este es un problema mundial, la actividad se puso en marcha y el país está arrancando».

El expresidente Mauricio «Macri nos dejó un Titanic», señaló Caló para graficar las dificultades heredadas de la anterior administración, y apuntó que «no hay que olvidar de dónde venimos, porque todos dicen que ahora hay un 50% de pobreza, pero antes había 40%, no es que partimos desde cero».

Señaló que «el Gobierno está haciendo lo imposible para salir adelante, y lo veo bien, va a salir de esta política que está condicionada por la pandemia, pero no es fácil, el mundo en su globalidad está mal», y se mostró confiado en que la actividad va a andar bien y nos vamos a ir recuperando».

Caló, en declaraciones a Télam, expresó su acuerdo con las medidas adoptadas para sostener la actividad económica, y tras manifestar que «las aplaudo con las dos manos», hizo hincapié en que «este Gobierno asumió en diciembre y a los cuatro meses tuvo que enfrentar la pandemia, que hay que atravesar, y poner en marcha la actividad, está pagando el IFE, los ATP y hay otras medidas».

«Los metalúrgicos estamos apoyando y seguiremos apoyando a este Gobierno», dijo, y recordó que «en los últimos dos meses el Presidente visitó cinco fábricas metalúrgicas inaugurando nuevos emprendimientos y fue a respaldar lo que están haciendo lo metalmecánicos y el sector, y entonces cómo no vamos a estar de acuerdo».

El titular de la UOM expresó que «la actividad metalúrgica está trabajando más, está repuntando», y para dar un ejemplo indicó que «del uno al diez, está en siete (puntos). No hay despidos, no hay suspendidos, no hay falta de pagos, todas las empresas pagaron el aguinaldo, tenemos 180.000 afiliados, grandes empresas y pequeñas pymes y están trabajando casi todos».

Caló admitió que «hay algunos sectores y actividades a las que la pandemia no las deja ponerse en marcha», un panorama que «lamento», dijo, y expresó su «solidaridad con la situación de los compañeros y dirigentes de otros gremios. En marzo nadie pensaba que íbamos a tener un millón de contagiados».

Sobre el rol de los sindicatos en esta etapa, el titular de la UOM consideró que los dirigentes gremiales tanto como los del sector empresarios «están dispuestos a sentarse a una mesa para dialogar y colaborar para sacar adelante y en conjunto esta situación por la que atraviesa la Argentina», para lo cual exhortó a «pensar en grande».

Caló negó haber cuestionado el rumbo económico del Gobierno y haber comparado a la gestión de Alberto Fernández «con el Titanic».

«Fue precisamente Macri quien nos dejó un Titanic», aseveró al cuestionar los resultados del anterior gobierno.

«Lamento mucho lo que se dijo en esos medios, eso es fomentar una grieta, porque nadie puede dudar del peronismo de Caló y del apoyo al Gobierno. Cuando hay mala intención, no se puede esperar otra cosa», enfatizó.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp