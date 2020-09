Por videoconferencia Concejales de Río Grande continúan con las reuniones de comisión

El Concejo Deliberante de la ciudad realizó este miércoles por videoconferencia la reunión de Comisión, previo a lo que será la VII sesión a realizarse el próximo martes 29 de septiembre. El encuentro contó con la participación de la totalidad de los ediles, y se desarrolló por más de tres horas.

Río Grande.- Tal lo acordado entre los diferentes bloques políticos que integran el Concejo Deliberante, hasta tanto se produzcan modificaciones en cuanto al aislamiento preventivo y obligatorio, se trabajará mediante videoconferencia.

Mediante este sistema, este miércoles se llevó adelante el funcionamiento de las comisiones internas del Concejo Deliberante, donde por el lapso de más de dos horas se analizaron proyectos que los ediles tienen en comisión.

De la reunión participaron los ediles Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Miriam Mora, Diego Lassalle, Hugo Martínez, Cintia Susñar y Walter Campos.

En primer término los ediles trataron el asunto propuesto por la concejal Mora que propone crear el Fondo Económico de Emergencia Municipal (FEEM) para programas locales de lucha contra la violencia de género dentro de la Secretaría de la Mujer, y destinado a atender de inmediato situaciones socioeconómicas de las víctimas por violencia de género.

Asimismo el proyecto establece asignar al fondo un monto anual de $ 2.000.000, y designar por beneficiaria el monto de 3.000 unidades fiscales (UF), destinado a Víctimas de Violencia de Género quienes podrán solicitarlo la cantidad de veces que sea necesaria. Los cuales deberán ser rendidos mediante la normativa vigente Ordenanza N° 2327/06 “Regula Otorgamiento de Subsidios”.

Además se instituye que el fondo tiene por objeto cubrir gastos de movilidad, alimentos, alojamiento, vestimenta, calzado, pañales, medicamentos, asistencia médica, traslados y todo otro gasto que se crea necesario a tal fin.

Posteriormente estudiaron el asunto 301/20, proyecto de ordenanza que propone la creación del Registro del Programa de Becas “+25” destinado a mujeres estudiantes mayores de 25 años.

Los beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las mujeres estudiantes mayores de 25 años., estudiantes de nivel primario, secundario o universitario y/o terciario, que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios académicos.

También trataron el asunto 303/20, proyecto de ordenanza que crea el sistema de becas NAAM (mujer madre) destinado a madres estudiantes hasta 25 años inclusive, donde los beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las madres estudiantes de nivel medio, universitario y/o terciario que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios.

También analizaron el asunto 355/20, proyecto de ordenanza que propone la recuperación de terrenos ociosos y creación del banco de tierras para damnificados por ígneos.

En este sentido se instruye al Ejecutivo Municipal para que proceda a la desadjudicación de lotes ociosos de la ciudad, y que oportunamente fueron adjudicados a Asociaciones Civiles, Clubes, etc., que no hubieren cumplido con los plazos establecidos por ordenanza municipal de adjudicación correspondiente o que no hayan sido ocupados al momento de la aprobación de la presente, los cuales pasarán a la Dirección Municipal de Tierras.

Asimismo los terrenos recuperados deberán ser otorgados respetando el listado de inscriptos de posibles adjudicatarios que obra en poder de la Dirección de Tierras Municipales, y teniendo en cuenta aquellos vecinos en terrenos fiscales compartidos ubicados en la Sección “F”, y denominada Chacra XI.

También se propone la creación del banco de tierras para damnificados por ígneos, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Tierras.

Propuesto por la concejal Mora, analizaron el asunto 169/20, proyecto de ordenanza sobre iluminación en Circunvalación y accesos a Barios Chacra XI, Vapor Amadeo Los Cisnes y UOM Circunvalación Norte.

El proyecto establece que se autorice al Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios necesarios con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, para realizar obras como la colocación de luminaria sobre la Ruta de Circunvalación y los accesos a los barrios Chacra XI, Vapor Amadeo, Los Cisnes y UOM Circunvalación Norte, como así también la construcción de derivadores de ingreso en los principales accesos a los barrios mencionados.

Proyectos del concejal Campos

A solicitud del concejal Campos analizaron el asunto 364/20, proyecto de ordenanza que propone la creación del Digesto Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud, espacio específicamente destinado a la recopilación de Tratados Internacionales, Legislación Nacional, Provincial y Municipal vinculadas a la niñez, adolescencia y juventud.

El digesto deberá ser actualizado regularmente, y se dispone la creación de un vínculo o link destacado en la portada de la página web oficial de la Municipalidad de Río Grande y en la página web oficial del Concejo Deliberante a través de los cuales se pueda consultar el “Digesto Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud”.

Del mismo modo trataron el asunto 361/20, proyecto de ordenanza que crea el registro municipal de trabajo y oficio en el ámbito de la Municipalidad de Río Grande. El proyecto dispone que podrán inscribirse en el Registro Municipal de Trabajo y Oficios todos los vecinos de la ciudad de Río Grande que tengan capacidad laboral, y se establece que las personas interesadas, al momento de inscribirse, deberán indicar Nombre y apellido, DNI, domicilio, mail y teléfono, situación laboral y de su grupo familiar, ultimas actividades laborales efectuadas (Comprobables), estudios y cursos realizados, especialidad, oficio o aptitud. (Certificados), y todo otro dato de interés que permita determinar adecuadamente sus necesidades laborales.

Proyectos del concejal Calisaya

Por otro lado también los ediles analizaron proyectos presentados por el concejal Calisaya, entre ellos el asunto 227/20, proyecto de ordenanza que plantea la creación del Plan Primera Vivienda Básica Universal que será llevada adelante por la Dirección Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.

El proyecto plantea que la Primera Vivienda Básica Universal es un plan de ahorro previo que está dirigido prioritariamente a las familias y personas de los sectores populares que, en razón de su situación socio económica, no tienen posibilidad de comprar de contado ni de acceder a financiación en el marco de las operatorias regulares del mercado inmobiliario, y que a la vez necesitan resolver el déficit de vivienda digna, sea por carecer de vivienda propia, tanto como por habitar una casa que por su precariedad no satisface condiciones básicas de calidad y seguridad.

De la misma forma la Dirección Municipal de la Vivienda organizará grupos o círculos de ahorristas, integrados por tantos adherentes como cantidad de cuotas en que se divide el precio a pagar por la casa, y la Dirección Municipal de la Vivienda representará legalmente al grupo y administrará sus recursos, percibiendo las cuotas, contratando la construcción, entregando las casas conforme al orden de adjudicación correspondiente, y realizando las demás operaciones inherentes al logro del objetivo del grupo.

Del mismo modo estudiaron el asunto 365/20, proyecto de Comunicación que solicita al Ejecutivo Municipal que priorice la prestación del servicio público de internet en el plan de acción de Río Grande Activa S.E..

Además recomienda al Ejecutivo Municipal que lleve adelante gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.078 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con el objeto de que Río Grande Activa Sociedad del Estado acceda a Tecnologías de la Información y la Comunicación, infraestructura y redes, para la explotación del servicio público de Internet, de manera de garantizar la función social y el carácter fundamental, como parte del derecho humano a la comunicación, de las Conectividad e Internet.

También a solicitud del concejal de Forja, trataron el proyecto que plantea una campaña de difusión sobre la línea 144 prevención, asistencia y protección contra la violencia de género en el ámbito de la ciudad y con criterios de distribución y descentralización territoriales.

La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad será la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, la cual se entiende que integra su régimen propio de competencias, misiones y funciones, quien además diseñará material gráfico específico para la difusión en el marco de la presente campaña, captando la atención y asegurando la percepción visual del mismo, así como su fácil y masiva memorización.

Proyectos del concejal Lassalle

A proposición del concejal Lassalle, estudiaron el asunto 256/20, proyecto de ordenanza que plantea la creación del registro único de personas condenadas por delitos de violencia familiar y de género.

El proyecto establece autorizar al Ejecutivo Municipal, a través de las áreas que Correspondan a adoptar y dictar las medidas necesarias, para que se implemente la presente

Ordenanza a los treinta (30) días de publicada en el boletín Oficial.

Las funciones del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia Familiar y de Género serán llevar el Registro de Violencia Familiar y de Género de las personas cuya inscripción se haya ordenado judicialmente, consignando los autos, juzgado que dispuso la condena, datos del victimario, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, sanciones impuestas y bajas ordenadas judicialmente.

Además se establece articular con otras instituciones acciones tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre violencia familiar y de género.

Del mismo modo estudiaron el asunto 316/20, proyecto de ordenanza que propone crear el Régimen de Participación Cultural en el ámbito de la cuidad de Rio Grande, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el financiamiento de proyectos culturales.

Este Régimen se aplicará a las personas físicas y jurídicas, con y sin fines de lucro, que financien proyectos culturales y/o que presenten proyectos culturales, en la forma prevista en la presente, y los proyectos culturales a ser incluidos en el presente Régimen deberán dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos al efecto y estar relacionados con la creación, producción, difusión, investigación y/o capacitación en diversas áreas del arte y la cultura ; así como también proyectos culturales de «inclusión social».

Por último analizaron el asunto 368/20, proyecto de ordenanza que propone crear en el ámbito de la Municipalidad de Rio Grande la plataforma pública y gratuita denominada ‘Portal de Comercios RG’ como una herramienta digital para el fortalecimiento del comercio local.

El mismo proporcionará un espacio virtual donde los comercios de la ciudad podrán vincularse de manera directa y sin intermediación, con potenciales consumidores finales de conformidad con el presente decreto.

Además se establece que podrán utilizar la plataforma para publicar y ofrecer sus productos y/o servicios, todos aquellos comercios que se encuentren debidamente habilitados ante la

Municipalidad de Río Grande.

Por último el ‘Portal de Comercios RG’ funcionará como forma tal que los comercios adheridos podrán publicar sus productos y/o servicios para que sean visualizados por los ciudadanos, así como también, información de contacto (ya sea telefónica, email, WhatsApp etc.), donde el procedimiento de la compra, forma de pago, forma de entrega y términos y condiciones, serán administrados de manera externa a la Municipalidad de Río Grande, siendo de exclusivo acuerdo entre proveedor y cliente.