Salud detalló la situación epidemiológica a través del parte extendido

El Director Provincial de Gestión Territorial dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ezequiel Lagoria, junto al director provincial de Seguridad e Higiene, Cristian Pérez, brindaron una extensión del parte epidemiológico del día 31 de agosto.

En este sentido, Lagoria manifestó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 67 nuevos casos positivos los cuales corresponden a la ciudad de Río Grande, en Ushuaia y Tolhuin no se registraron nuevos casos” y agregó sobre la cantidad de casos sospechosos que “en el día de la fecha en la provincia son 212, de los cuales corresponden a la ciudad de Ushuaia 15, 195 a Río Grande y 2 a la ciudad de Tolhuin”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego hasta la fecha es de 1907 más 13 casos de Malvinas, con un total de casos en la ciudad de Ushuaia de 209, en Río Grande 1684 y en la ciudad de Tolhuin 1”, continuó el funcionario, y añadió que “los casos negativos hasta la fecha son 4078”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 35 pacientes internados en sala y 15 en Terapia Intensiva, de los cuales 14 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 8 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 3 pacientes internados en Unidades Intensivas, 1 con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 33 pacientes fallecidos”.

Por otro lado, Pérez brindó recomendaciones de seguridad e higiene, esta vez lo que son puntos claves y de importancia a tener en cuenta antes de usar un producto desinfectante.

Con relación a esto, sostuvo que “se debe chequear la fecha de vencimiento antes de su uso, seguir las instrucciones del fabricante, ya que si hacemos un uso indebido puede implicar una falta en la efectividad al fijar el producto y puede ser peligroso”, al tiempo que remarcó: “no diluir el producto si no está bajo indicaciones del fabricante y, también es muy importante, no mezclar los productos a no ser que sea una indicación del fabricante”.

“En cuanto al procedimiento de limpieza -continuó-, usar siempre guantes de protección y gafas, todo lo que refiere a los elementos de protección personal, lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza, evitar las salpicaduras en cara”.

Asimismo, siguió: “para la limpieza se recomienda lavar la ropa de cama y toallas con jabones habituales, lo que son cubiertos, vasos y utensilios, también lavarlos con agua caliente y detergente habitual y, lo que son las superficies y pisos, siempre limpiar con solución de detergente y agua, hacer el enjuague y, posteriormente, la desinfección con hipoclorito de sodio, que son los productos de lavandina”. “Recordar hacer la dilución correcta que dice el etiquetado, usualmente la concentración es de 55 gramos sobre litros, dilución correcta son 10 ml por litro, que refiere a dos cucharadas soperas”, aseveró.

Finalmente, indicó que “en caso de limpiar objetos personales como teléfonos, llaves, teclados, hacerlo con solución de alcohol al 70%”.