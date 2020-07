«Veo muy difícil lo de Tevez y Cueva para Estudiantes»

El director deportivo de Estudiantes de La Plata Agustín Alayes estimó hoy que ve «muy difícil las incorporaciones de (Carlos) Tevez y de (Christian) Cueva», porque el primero aún no definió su vínculo con Boca Juniors y el peruano está con contrato vigente en Pachuca, de México.

«Veo muy difícil lo de Tevez, Hasta hoy no hay nada formal, ya que interesa pero no se hizo ninguna oferta», indicó Alayes en diálogo con El Show de la Oral, por Radio Rivadavia, mientras que la amistad entre el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón y el ‘Apache’, quienes fueron compañeros en la selección argentina, podría resultar un punto de acercamiento.

«Por Cueva el interés concreto lo tuvimos en otros mercados. Es cierto que hubo charlas en estos días, pero no hicimos ninguna oferta hasta ahora», reconoció el dirigente ‘pincha’ sobre el volante ofensivo que integró la selección peruana.

Alayes también se refirió sobre la continuidad del defensor Marcos Rojo en el equipo y la posibilidad del retorno del volante ofensivo José Sosa, con presente en el Trabzonspor de la Superliga de Turquía.

«La situación de Rojo es una de las prioridades, porque tanto el jugador como el club quieren seguir juntos, pero hay que esperar. La realidad es que Marcos es hincha de Estudiantes y que hizo un gran esfuerzo para volver», valoró el ex zaguero ‘albirrojo’ y de Quilmes.

«Respecto de José Sosa, él tiene que tomar una decisión de vida, pero si desea volver a la Argentina seguramente juegue en Estudiantes», expuso el director deportivo, pasándole la decisión a su ex compañero en el ‘pincha’.

Por otra parte, Alayes vertió su opinión sobre la extensa paralización del fútbol argentino a causa de la pandemia de coronavirus y la suspensión de los descensos.

«En Estudiantes, estamos tratando de pensar de acá a diciembre del 2021, porque si lo haríamos pensando en diciembre de este año no incorporaríamos a ningún jugador. Con el parate se va a dañar el producto del fútbol argentino, pero la parte buena es que los clubes mirarán más sus inferiores», resaltó.

«No me parece una buena alternativa que no haya descensos. Ojalá se revea este tema para el 2021», consideró Alayes al final de la entrevista, sumando su crítica a la de tantos otros que no están de acuerdo con esa disposición de la AFA.