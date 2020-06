El canciller Solá se pronunció a favor de endurecer las multas para combatir la pesca ilegal

El canciller Felipe Solá propuso hoy la sanción de nuevas leyes que permitan endurecer las multas para penalizar la pesca furtiva en el Mar Argentino.

Estas normas se inscribirá además, en el establecimiento de nuevo mapa que incluirá a la Plataforma Continental, junto con la creación del Consejo Consultivo de Malvinas, cuyos proyectos ya fueron enviados al Congreso para su tratamiento.

El más urgente de estos tres proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo es el que modifica las penalidades por infracciones a la ley de pesca, porque «las multas de hoy no tienen ninguna relevancia» económica, manifestó Solá en declaraciones a FM La Patriada.

El funcionario explicó que a partir de la sanción de este proyecto «las multas nuevas, las más baratas, son 300 mil litros de gasoil, además, de incautar toda la carga de pesca y de tener que pagar los gastos de acarreo».

«Las multas van subiendo en base a si es reincidente, si no se escapó, si no se aviene, pudiendo aumentar hasta cinco veces más. No podemos capturar un buque y cobrarle una multa del año 97”, añadió.

La otra iniciativa «es la del nuevo mapa que establece por ley los nuevos límites, que amplia enormemente la Plataforma Continental argentina, que no es lo mismo que la Zona Económica».

«La Plataforma no nos da derechos económicos sobre el agua pero sí por el subsuelo”, explicó Solá, tras lo cual detalló que «hasta las 200 millas marinas nadie puede ejercer actividad económica que no sea la Argentina o que esté convenido con nuestro país. La Plataforma Continental tiene más. Es una masa geológica que es inherente al continente».

Solá recordó que esta iniciativa fue trabajada por «un grupo de científicos desde el 2009 al 2016 para llegar a una resolución».

«No queremos ser ni duros ni blandos. Queremos ser lo más efectivos posible para lograr que el Reino Unido inicie conversaciones sobre las Islas Malvinas. Esto no significa decirle todo que sí a los británicos”, agregó el canciller.

“Todas estas iniciativas fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre y ratificadas en la apertura de sesiones”, recordó.