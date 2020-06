Muchas empleadas domésticas no están registradas, no acceden a derechos laborales, ni a protección social

La Legisladora Laura Colazo, en conjunto con los integrantes del bloque del Partido Verde solicitaron formalmente a las autoridades de ANSES y AFIP locales que les brinden información sobre la cantidad de personas que se encuentran a la fecha, registradas como trabajadoras de casas particulares en la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, a fin iniciar un abordaje legislativo sobre la situación de vulnerabilidad de este sector. La parlamentaria declaró “tuve la oportunidad de escuchar a las trabajadoras y me contaron que, durante el aislamiento preventivo y obligatorio, su situación laboral empeoró. Muchas empleadas domésticas no están registradas y no acceden a derechos laborales, ni a protección social”.

Laura Colazo mantuvo una videoconferencia con Dora Sánchez, quien es la primera delegada normalizada de la Unión de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego, y las investigadoras del CONICET, que llevan adelante una encuesta a trabajadoras de casas particulares en contexto de aislamiento por la pandemia del Covid-19. “Muchas trabajadoras han dejado de cobrar durante la cuarentena, nos falta cobertura médica, y algunas sienten que no pueden hablar porque si lo hacen pierden el trabajo”, comentó Sánchez.

La parlamentaria manifestó que “pude advertir que hay altos niveles de informalidad, con salarios muy bajos, escaso acceso a los derechos laborales y pocas perspectivas de movilidad laboral. Esas son algunas de las problemáticas más salientes que tienen las trabajadoras. Es urgente comenzar a regular este sector para protegerlas”.

“Según me relataron las investigadoras, por los datos que estuvieron recolectando a través de una encuesta, en su gran mayoría no están registradas, algunas pudieron acceder al cobro de Ingreso Familiar de Emergencia, pero aún quedan muchas que no saben cómo acceder o no cuentan con los medios”. Detalló la legisladora.

“Como venimos conversando con Dora Sánchez, es necesario avanzar hacia una nueva regulación que proteja a las trabajadoras de casas particulares. Es muy importante un cambio social, que reconozca y valore el lugar que ocupan miles de trabajadoras en nuestra provincia, garantizarles un mejor acceso a la salud, fomentar el Registro de las trabajadoras de casas particulares, impulsar beneficios para los empleadores que normalicen la regularización, capacitaciones en los organismos de trabajo para que informen correctamente la manera de realizar un registro correcto y monitorear que el Ministerio de Trabajo realice un control para que se respete el Régimen especial de Contrato de Trabajo Para Personal de Casas Particulares” informó la parlamentaria.

Por último, Colazo reflexionó sobre este tema “Las trabajadoras domésticas ocupan un rol importante en la prestación de los servicios de cuidado. Muchos hogares fueguinos dependen de los servicios que proveen estas trabajadoras para disponer del tiempo necesario para ir a trabajar o realizar actividades recreativas. Sin embargo, la contribución de estas trabajadoras está lejos de ser reconocida y se realiza a expensas de postergar sus propias necesidades: el trabajo doméstico constituye, sin duda, una de las ocupaciones con mayores niveles de precariedad y desprotección laboral, e incluso su situación contribuye a profundizar la feminización de la pobreza”, concluyó la Legisladora.