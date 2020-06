Fernández aseguró que hace «un balance positivo» de sus primeros seis meses de gestión

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que «hay un plan» para salir de los efectos que dejará la pandemia de coronavirus, y calificó como «positivo» el balance que hizo de de los primeros seis meses de su gestión, al afirmar que «debió enfrentar problemas que no se esperaban».

«Tememos un plan para recuperar la economía cuando superemos la pandemia. Tenemos que seguir trabajando con unidad para resolver los problemas como lo estamos haciendo ahora con la colaboración de todos», señaló Fernández durante una entrevista concedida al canal Telefé.

El jefe de Estado aseguró que hace “un balance positivo” de los primeros seis meses de su gestión, en función de los problemas que debió enfrentar.

«Nos preparamos para otras situaciones, pero esto es lo que nos tocó y lo estamos encarando con el compromiso de garantizar la salud y la vida de todos los argentinos», señaló Fernández.

Y en ese sentido, agregó: «La inmensa mayoría de los argentinos me entendió y acompañó. Tengo la suerte de tener a los gobernadores que tengo que me están ayudando en esta situación».

Por otro lado, aseguró que «no» le «sorprendió» la decisión de la aerolínea Latam de dejar los vuelos de cabotaje en Argentina porque -dijo- se trata de un «problema de las empresas aéreas en todo el mundo» debido a las restricciones por la pandemia.

«Hubiera querido que no tomen esta medida. Quisiera que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. He leído la noticia, y vamos a ver cómo evoluciona», acotó.

No obstante, reiteró que «todas» las empresas aéreas tienen el mismo problema y mencionó que Aerolíneas Argentinas también atraviesa dificultades, así como Lufhtansa, Alitalia y British Airways.

El jefe de Estado reiteró además que la decisión de intervenir la empresa Vicentin fue suya, y aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tuvo incidencia en esa medida.

«Cada vez que una medida no gusta, enseguida cargan las tintas sobre Cristina, y esto no es así. Habló seguido con ella, pero soy yo quien toma las decisiones», aseguró el Presidente.

Fernández remarcó que cuando finalice la pandemia quiere «seguir trabajando junto con todos los argentinos, que nos olvidemos qué pensamos y de dónde venimos y nuestras diferencias se resolverán cuando vengan las elecciones».