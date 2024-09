Melella compartió la Apertura de la Jornada “Justicia y Ambiente” en la ciudad de Ushuaia

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó junto al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dr. Carlos Sagastume, la apertura de la jornada “Justicia y Ambiente” que se desarrolló en la ciudad de Ushuaia, con el acompañamiento el Banco de Tierra del Fuego y la Fundación del Banco Tierra del Fuego.

Participaron además el Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ernesto Loffler y el Juez de ese Tribunal, Dr. Javier Muchnik. Estuvieron presentes también autoridades de los tres poderes del Estado Nacional, Provincial y Local, representantes de ONG’S, representantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad y destacados disertantes.

En su discurso, el Gobernador Melella dio la bienvenida a los presentes a la tierra de Malvinas y sostuvo que “quiero primero agradecer a quienes han venido por su buena disposición, a la Fundación del Banco Tierra del Fuego por el acompañamiento y la organización junto a los protocolos de Gobierno y del Superior Tribunal de Justicia”.

“Quiero agradecer también al doctor Lorenzetti porque es importante para un Gobierno escuchar una nueva mirada federal frente a posiciones que solo se centran en Buenos Aires sin mirar el resto del país, donde hay tanta vida, tanta energía, tantos deseos de crecer”, agregó.

Asimismo, Melella dijo que “Naciones Unidas acaba de marcar en ese pacto del futuro como uno de los ejes principales el ambiente. Al hablar del ambiente desde un lugar privilegiado como es nuestra provincia siempre surge una tensión, porque hay que cuidarlo, protegerlo. Yo creo que el ambiente hay que disfrutarlo y cuando uno disfruta algo es porque lo quiere, y si lo quiere lo cuida”.

“Tenemos que disfrutar muchísimo el entorno, la naturaleza que nos rodea, que como dice el Papa es la casa de todos. El gran desafío es disfrutar y cuidarlo al mismo tiempo. Ojalá que esta jornada nos ayude a reflexionar a todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, a valorar el lugar en el que estamos en el planeta”, finalizó.

Por su parte, el Dr. Lorenzetti expresó que “este tipo de eventos sirve en gran medida para acentuar las verdades en las cuales creemos nuestras convicciones, nuestros valores y también para dejar de lado algunas falsedades, falsas impresiones, un poco correr el ruido acerca de lo que creemos y de lo que no creemos”.

“Hay una falsedad en pensar que la Corte Suprema es una institución radicada a la Capital Federal, para la Capital Federal. Nosotros siempre decimos que la Corte Suprema es una institución federal, es la cabeza de un poder judicial que incluye a la justicia federal, incluye a la justicia nacional y sobre todo a las justicias provinciales por donde pasan la mayoría de los conflictos de los hombres y mujeres de nuestro país. Entonces es un homenaje a toda la justicia que participa desde hace muchísimos años en la materia ambiental, pero también en la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de Argentina”, aseguró.

Lorenzetti también contó que “hace muchísimos años hemos participado en la conferencia de Naciones Unidas Rio+20. Allí nos tocó presidir junto con Antonio Benjamín de Brasil la reunión de poderes judiciales de todo el mundo y ahí integramos el Consejo Asesor, el Advisory Committee de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde estaban integrantes de cinco cortes supremas de todos los continentes que representaban a todo el resto. El primer proyecto que luego fue adoptado por Naciones Unidas fue el de Estado Ambiental de Derecho. Es decir, no estamos hablando de una especialidad en el derecho, no estamos hablando de una nueva materia, no estamos hablando de una idea de los especialistas, estamos hablando de un cambio de época. Estamos hablando de que el mundo está cambiando y si nosotros no nos ponemos al frente de este cambio, estamos declinando nuestra responsabilidad frente a las generaciones futuras, a las cuales le vamos a dejar un planeta destruido, inhabitable”.

“El Estado de Derecho hoy incluye una visión ambiental y esto implica que todos aquellos que luchan, ya sea desde la función dirigencial con responsabilidades o como simples ciudadanos, personas que tienen ideas, que viven cotidianamente, debamos tener una visión ambiental en lo que hagamos, en el trabajo, en la función pública, en todas las áreas”, recalcó.

Finalmente, el Dr. Sagastume mencionó que “hoy estamos viendo cómo ha evolucionado el Derecho y yo creo que del Derecho Ambiental se va a hablar de aquí en adelante para toda la vida, porque fue reconocido como un Derecho Humano tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por las Naciones Unidas”.

“Las distintas circunstancias que se dan relativas a los cambios climáticos van creciendo, es impresionante cómo se van dando cambios en el orden climático. El Derecho Ambiental trasciende todas las ramas del Derecho porque la triple protección ambiental abarca las áreas tanto del Derecho Administrativo como del Derecho Civil y del Derecho Penal”, remarcó.

“Es fundamental que tengamos conciencia ambiental, más en una provincia como la nuestra, archipelágica, bicontinental, de frontera, con acceso al agua a través de la Antártida. Por eso es una sede realmente extraordinaria para estas jornadas”, culminó.