Excelentes resultados fueguinos en la 5ta Fecha de Levantamiento de Pesas en Rawson

Se llevó a cabo en la ciudad chubutense de Rawson la 5ta fecha de levantamiento de pesas con participantes de todas las provincias de la Patagonia en las dos ramas -femenina y masculina- desde Sub 12 hasta adultos.

En el encuentro participaron 91 pesistas de todas las provincias patagónicas y Tierra del Fuego logró el segundo puesto en equipo masculino y el mismo lugar en equipo femenino.

Estos son los resultados obtenidos por los atletas fueguinos que llegaron a ésta competencia a través de la Secretaría de Deportes de la provincia:

– Sub 15 fem

Medalla de Bronce: Priscila Ceballos – CePAR TOL

– Sub 15 masc

Medalla de Oro: Fabrizio Arguello – CePAR RGA

– Sub 17 fem

Medalla de Oro: Malena Roche – CePAR RGA

– Sub 17 fem (-71kg)

Medalla de Oro: Sophia Alen

– Sub 17 masc (-89kg)

Medalla de Bronce: Lorenzo Araujo – CePAR RGA

– Sub 17 masc

Medalla de Oro: Octavio Sosa – CePAR RGA

– Sub 20 masc (-89kg)

Medalla de Oro: Mateo Canuman – CePAR RGA

– Sub 20 masc (-81kg)

Medalla de Oro: Uriel Peña – CePAR RGA

– Sub 20 masc

Medalla de Plata: Jonás Moyano – CePAR TOL

– Sub 20 fem

Medalla de Bronce: Evelin Aquino – CePAR TOL

4º Agostina Tauriani – Sub 15 fem – CePAR RGA

4º Pia Acosta – Sub 17 fem – CePAR RGA

Victoria Ybars – Sub 17 – CePAR RGA (no finalizó por lesión)