Este Fin de Semana continuarán los diferentes encuentros en el marco de Los Juegos Fueguinos
RÍO GRANDE
SABADO 10 DE AGOSTO
11:30 A 15:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL – SEMIFINALES (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS TENIS DE MESA (SUM – POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA – PLANTA ALTA)
SABADO 10 DE AGOSTO
18:00 A 22:00 Hs. – RIO GRANDE ENTRENA DE NOCHE (ESCUELA Nº2)
SABADO 10 DE AGOSTO
10:00 A 14:00 Hs. – COPA MARGEN SUR FUTSAL – SEMIFINALES (CASA DEL DEPORTE)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
16:00 A 20:00 Hs. – KERMESE DE LAS INFANCIAS (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (GIMNASIO HASPEN)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
14:00 A 22:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO HASPEN)
USHUAIA
SABADO 10 DE AGOSTO
09:00 Hs. – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
12:00 a 18:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB-15 y SUB-17 MASCULINO y FEMENINO (ANA GIRO)
DOMINGO 11 DE AGOSTO
09:00 – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)
10:00 a 18:00 – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)