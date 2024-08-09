Provincial 

Este Fin de Semana continuarán los diferentes encuentros en el marco de Los Juegos Fueguinos

LTC

RÍO GRANDE

SABADO 10 DE AGOSTO

11:30 A 15:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS FUTSAL – SEMIFINALES (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

SABADO 10 DE AGOSTO

10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS TENIS DE MESA (SUM – POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA – PLANTA ALTA)

SABADO 10 DE AGOSTO

18:00 A 22:00 Hs. – RIO GRANDE ENTRENA DE NOCHE (ESCUELA Nº2)

SABADO 10 DE AGOSTO

10:00 A 14:00 Hs. – COPA MARGEN SUR FUTSAL – SEMIFINALES (CASA DEL DEPORTE)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

16:00 A 20:00 Hs. – KERMESE DE LAS INFANCIAS (POLIDEPORTIVO MARIA AUXILIADORA)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

10:00 A 13:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS VOLEY (GIMNASIO HASPEN)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

14:00 A 22:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET (GIMNASIO HASPEN)

USHUAIA

SABADO 10 DE AGOSTO

09:00 Hs. – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)

12:00 a 18:00 Hs. – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB-15 y SUB-17 MASCULINO y FEMENINO (ANA GIRO)

DOMINGO 11 DE AGOSTO

09:00 – CLINICA DE HANDBALL (CASA DEL DEPORTE)

10:00 a 18:00 – JUEGOS FUEGUINOS BASQUET – SUB15 y SUB17 MAS. y FEM. (ANA GIRO)

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L.T.C