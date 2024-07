Salud: Donar Sangre es Donar Vida

Durante el receso invernal la concurrencia de donantes de sangre es menor que en el resto del año, por eso en los Bancos de Sangre de los hospitales públicos de la provincia se convoca a la comunidad a sumarse a esta acción solidaria.

Los requisitos mínimos para poder donar sangre de manera voluntaria son:

– Tener entre 18 y 65 años de edad. (Inscripción para Donantes de Médula Ósea de 18 a 40 años de edad)

– Traer DNI

– NO estar en ayunas.

– Tener un peso mayor a 50 kgs.

– No haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 12 meses.

– No tener cirugías realizadas en los últimos 6 meses.

– Sentirse bien al momento de la donación.

Otros puntos importantes a considerar al momento de la donación:

– Si esta tomando alguna medicación o se encuentra transitando algún tipo de tratamiento o estudios médicos, por favor comunicalo.

– Lo mismo en caso que se haya cursado recientemente el Covid-19.

– También si viajó en los últimos 7 días o tuvo dengue los últimos 30 días.

BANCO DE SANGRE HRU: 2901469669

BANCO DE SANGRE HRRG: 2964-407128