«Pauli y Stefani van a traicionar a los Trabajadores Fueguinos volviendo a Votar a Favor de Ganancias», afirmó Cristina López (PJ)

Según las primeras interpretaciones, los fueguinos que ganen por encima de los 2 millones y medio de pesos comenzarían a pagar el Impuesto a las Ganancias. «Le pongan el nombre que le pongan, expliquen lo inexplicable, el salario no es ganancia. Si Stefani y Pauli vuelven a votar lo que pide Milei avalan una estafa contra los fueguinos», dijo la Senadora.

La Senadora Nacional, Cristina López (PJ), alertó que los diputados por Tierra del Fuego Héctor Stefani (PRO) y Santiago Pauli (LLA) volverán a votar este jueves a favor de la restitución de Ganancias que afecta a miles de asalariados de todo el país y en especial a los fueguinos ya que incluye el Artículo 88 del Paquete Fiscal que abre la puerta a que los trabajadores de nuestra provincia dejen de estar exentos de empezar a tributar el impuesto. «Stefani y Pauli van a volver a avalar una estafa, van a volver a traicionar a los trabajadores fueguinos votando a favor de Ganancias», denunció Cristina López (PJ).

La representante fueguina explicó que «el salario de los trabajadores no es ganancia y por eso desde el Senado nuestro bloque votó por el rechazo total al capítulo que restituía ese impuesto. Ahora, el presidente Milei insiste y vuelve a la carga pidiendo a los diputados oficialistas como Pauli y a los funcionales como Stefani que vuelvan a votar a favor».

Y agregó: «se llenan la boca en los medios y en el recinto diciendo que defienden a Tierra del Fuego. Ahora vamos a ver si es así o son dos hipócritas que votan con el poder económico. Le bajan los impuestos a los ricos con Bienes Personales y le suben los impuestos a los trabajadores y a la clase media, los más afectados por el brutal ajuste de Milei».

La Senadora Fueguina remarcó que «no puede ser que los trabajadores financien el superávit fiscal y el déficit cero de Milei. Porqué no persiguen a los grandes evasores? Porqué no sacan más plata de los que mas tienen? Stefani y Pauli van a ser cómplices de traicionar a los fueguinos. No van a poder mirar a los ojos a los trabajadores de nuestra provincia».

«Diputados no puede volver a incluir en el Paquete Fiscal los capítulos de Ganancias y Bienes Personales rechazados en el Senado. Si lo hicieran, sería una trampa para todos los argentinos porque no pueden hacer una ley con el voto positivo de solo una Cámara. Seguramente, lo judicializaremos para declararlo inconstitucional», explicó la Senadora Fueguina.

Según las primeras interpretaciones, los fueguinos que ganen por encima de los 2 millones y medio de pesos comenzarían a pagar el Impuesto a las Ganancias.

«Le pongan el nombre que le pongan, expliquen lo inexplicable, el salario no es ganancia. Si Stefani y Pauli vuelven a votar lo que pide Milei los fueguinos van a empezar a pagar ganancias junto a millones de argentinos», finalizó.