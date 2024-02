Se abrieron las Inscripciones para el Bachillerato Popular y CENS

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a través de la Dirección Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos dieron apertura a las inscripciones para el Bachillerato Popular y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) en la provincia, ciclo lectivo 2024, para mayores de 18 años que deseen culminar sus estudios secundarios.

Para la modalidad de cursada presencial, las inscripciones se realizan hasta el 12 de marzo, para iniciar las clases el 15 de marzo.

Los C.E.N.S. y Bachilleratos Populares que ofrecen la modalidad de cursada presencial, tienen una duración de 3 años o menos para quienes cuenten con sus estudios secundarios incompletos, ofreciendo diversas orientaciones y especialidades y un Título oficial con validez nacional.

Las y los interesados en inscribirse, deben dirigirse a las instituciones, en la ciudad de Ushuaia en los CENS N°3, 15, 302, 364 y sus anexos; en Tolhuin en el CENS N°2 y en Río Grande en los CENS N°1, 18 y 28 y anexos. Para conocer más información sobre orientaciones y contacto, pueden ingresar a la web de la cartera educativa https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/

Además, cada ciudad cuenta con sus sedes de Bachillerato Popular; en Ushuaia en Hipólito Yrigoyen 1380, en Tolhuin en Lucas Bridges 542 y en Río Grande en el SUM Arraigo Sur, la Escuela N° 44 y en la Biblioteca Mariano Moreno.

Para consultas sobre el Bachillerato Popular, pueden hacerlo a través del correo electrónico bachilleratopopulartdf@gmail.com

En tanto, aquellos Centros que ofrecen la modalidad de cursada semipresencial, inscriben durante todo el año, no se asiste a clase diariamente, se avanza por materias, a través de un material de estudio para el aprendizaje autónomo, con espacios de apoyo y evaluaciones presenciales. La cursada es no graduada, es decir, se pueden cursar materias de distintos años, y no anualizada, que se puede iniciar la cursada de una materia en cualquier mes del año, ofreciendo también, un título oficial con validez nacional.

En la ciudad de Ushuaia, los Centros que ofrecen esta modalidad semipresencial, son los C.E.N.S. N°15, 302 y 364; en Tolhuin el C.E.N.S. N°2 y en Río Grande los C.E.N.S. N°1, 18 Sede, Anexo Escuela 10 y Anexo Escuela 46.

Para ambas modalidades de cursada, los requisitos para inscribirse son: ser mayor de 18 años, haber finalizado la escuela primaria y presentar copia de DNI, Certificado Analítico Parcial o copia de Libro Matriz de Nivel Secundario o copia de Certificado de Finalización del Nivel Primario.