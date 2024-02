Ybars: “Quedó comprobado que no existe un desfinanciamiento hacia el Ejecutivo Municipal”

Río Grande.- A solicitud de la comisión de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obras Públicas que preside el concejal Maximiliano Ybars, este lunes se llevó adelante una reunión especial de comisión en donde fueron tratados los vetos que pasaron a comisión como fue la eximición de pago de patentes a taxis, remises, fletes y transportes, la no obligatoriedad del pedido del libre deuda para trámites municipales como la licencia y renovación de carnet de conducir y la modificación del presupuesto 2024.

La reunión de comisión fue presidida por el concejal Ybars y de la misma también participaron los concejales Federico Runin, Guadalupe Zamora, Matías Löffler, Lucía Rossi, Jonatan Bogado, Alejandra Arce, Florencia Vargas y Walter Abregù.

Tras la reunión, el concejal Ybars señaló que “ha sido una reunión de comisión muy tranquila, donde pudimos aportar muchísima información en lo que tiene que ver con lo presupuestario, con los números, el impacto fiscal que tiene cada una de las medidas, el ahorro fiscal que se le genera al Municipio a través de la aplicación de estos proyectos de ordenanza”.

En este sentido dijo que “pudimos aportar todos los elementos que consideramos necesarios para poder seguir avanzando, entendiendo que la discusión la dimos de cara a los vecinos desde el primer momento y la idea es seguir en esa lógica, todo lo que hagamos tiene que ser de cara a los vecinos, con información comprobable, con datos certeros e instalar mediáticamente algunas cuestiones que son falaces generan efervescencia social, momentos de incomodidad para la casa legislativa, para los vecinos, incertidumbre y son prácticas que se tienen que terminar”.

Por tal motivo expresó que “hoy pudimos aportar información certera en beneficio del vecino, teniendo en cuenta que hoy la están pasando muy mal y nos parecía urgente el tratamiento de estos temas”.

Ybars puntualizó que “hemos aportado cada uno de los datos de los impactos fiscales que tienen lo que hemos presentado, nos asiste la razón, los números son bastante lineales y darle tranquilidad a los vecinos que estamos trabajando sobre este impuestazo municipal”.

El edil también manifestó que “hemos solicitado dictamen de mayoría con el consenso de quienes hemos acompañado las propuestas originalmente sobre los tres proyectos, sea tanto para lo que tiene que ver con la modificación del presupuesto, la eximición de impuestos a taxis y remises como si también sobre el libre deuda y ahora sólo queda entendiendo la urgencia, llamar a que se trate de forma rápida y en sesión”, dijo, al tiempo que agregó que “hay cuestiones que no pueden esperar, hoy les está llegando la liquidación de impuestos a los vecinos con números que son escandalosos y no nos podemos dar los tiempos de la política, por eso debemos darle una solución rápida”.

Al respecto indicó que “pedirles esfuerzos a los vecinos con más de 220% de aumento en los impuestos para incorporar 100 personas a la planta municipal y muchas provenientes de la política, realmente es una discusión que está saldada, por eso el Ejecutivo no ha podido contra argumentar las cuestiones de fondo que tienen que ver con los números y a dónde queremos que vaya el esfuerzo del vecino”.

Consultado sobre si se va a llamar a una sesión especial para tratar los vetos, explicó que “es una alternativa, entendemos que esto hay que tratarlo de forma rápida, dado que la próxima sesión ordinaria es recién el 24 de marzo”.

Con relación a los números brindados en la reunión de comisión, el edil expuso que “en lo que tiene que ver con nuestro proyecto, el impacto fiscal que tiene la bonificación en la unidad fiscal, pudimos decir cuánto tiene que ver con ingresos tributarios, por tasas, con ingresos no tributarios, todos los tipos de tasas que se cobran, que están atados a la unidad fiscal que tiene impacto en el presupuesto, que la suma de todo eso no llegaba a 270 millones de pesos, generando un ahorro en la no incorporación de nuevas personas de 675 millones de pesos y les hemos pedido al Ejecutivo que nos expliquen de dónde sacan el número de 900 millones de pesos y la verdad que no han podido aportar ninguna certeza sobre esos números que tiran mediáticamente”, criticó el edil.