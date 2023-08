Comisiones: La Regulación del Trasporte Público de Pasajeros y Funcionamiento del Registro Civil en Agenda Legislativa

De acuerdo al memorando interno de la Dirección de Comisiones N° 021/23, el titular de la Comisión de Legislación General N° 1, legislador Federico Greve (FORJA) convocó una reunión, en la que analizarán la regulación del transporte público de pasajeros y también, aspectos sobre el funcionamiento del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. El encuentro se celebrará el miércoles 9 desde las 11 h.

En primer lugar, las y los integrantes de ese espacio de debate, abordarán en conjunto con el Secretario de Protección Civil, el asunto N° 233/23 del bloque UCR. La iniciativa, que ya fue analizada por la Comisión en julio pasado, fue elevada por representantes de sector del transporte público de taxis y remises que prestan el servicio en las tres ciudades fueguinas.

Se busca regular el servicio que proporcionan “en la modalidad de hasta cuatro pasajeros con chofer”. Los trabajadores precisan preservar las fuentes de trabajo, que en ciertos casos, llega a los 30 años de prestación.

Luego, las autoridades debatirán sobre el asunto N° 560/22 mensaje N° 019/22 del Poder Ejecutivo que adjunta proyecto de Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de Tierra del Fuego. La propuesta del Gobierno provincial, que será analizada junto al Secretario de Justicia, establece la “modificación del Sistema de Registración Civil de la Provincia y su adecuación a las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial (CCC) Argentino, y busca la derogación de la Ley provincial N° 887 y dar lugar a una nueva normativa, acorde a las disposiciones nacionales que rigen”.

Además, recuerda que las “modificaciones introducidas por el CCC impactan directamente en un organismo local como es el Registro Civil, el cual ha tenido que actuar en consonancia con tales modificaciones que ha producido la Ley nacional N° 26.994” sancionada en el 2014 y en relación a la norma provincial que data del 2012.

Asimismo la nota enviada desde el Ejecutivo provincial, señala que “mediante resoluciones de algunos Registros Civiles del país y posterior recepción por parte del Estado nacional, se ha contemplado el género no binario (X) o autopercibido de aquellos ciudadanos que requieren la no asignación de su género dentro de sus documentos”, situación que no se encuentra contemplada en la Ley provincial N° 887.

Para el tratamiento de la agenda de la Comisión, se espera la presencia del secretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Facio y del secretario de Justicia del Ejecutivo provincial, Dr. Gonzalo Carrillo.