Río Grande: Se viene el Primer Festival de Boxeo del 2023

Será el próximo sábado 3 de junio en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro desde las 20:30 horas. Contará con la presencia de boxeadores locales, de Chubut y Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita.

Este sábado tendrá lugar el primer festival de Boxeo en este 2023 organizado por el Municipio de Río Grande. El mismo será en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro desde las 20:30 horas.

La velada contará con siete peleas que abarcarán desde categoría cadetes hasta mayores con representantes de las Escuelas Municipales de Río Grande y Ushuaia, Zeus, Camioneros, la Escuela Montecino; sumado a la llegada de pugilistas de Chubut y Buenos Aires.

La entrada será libre y gratuita por lo que se invita a toda la comunidad para acercarse a disfrutar de esta noche que contará con grandes valores locales.

Los combates de esta velada serán los siguientes:

– Fernando Díaz (Camioneros) vs. Luis Escalada (Zeus) Mayores. Categoría 64 kg.

– Karina Gómez (Escuela Municipal) vs. Cintia Coronel (Escuela Montecino). Categoría Cadete -60 kg.

– Giovani Elso (Escuela Municipal) vs. Pedro Barroca (Ushuaia). Categoría Mayores -69 kg.

– Cristian Medina (Escuela Municipal) vs. Dylan Acuña (Chubut). Categoría Cadete -58 Kg.

– Ángel Nuñez (Escuela Municipal) vs. Nicolás Caballero (Buenos Aires) Juvenil. Categoría -64 kg.

– Ainara Quiroga (Escuela Municipal) vs. Maira Amado (Bs. As) Mayor. Categoría -48 kg.

– Yonatan Flores (Escuela Municipal) vs. Federico Reyes (Chubut). Categoría Mayor -69 kg.

Mediante el desarrollo de estos eventos, el Municipio permanece trabajando para acercar el deporte a las y los vecinos de la ciudad.