Susñar: “Ha sido un mensaje esperanzador”

Río Grande.- Luego del discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias 2023, la concejal Cintia Susñar opinó sobre las expresiones del Intendente Martín Perez quien hizo una enumeración de las acciones de Gobierno llevadas a lo largo de los últimos tres años para luego dejar inaugurado el período legislativo.

Susñar consideró “importante” el hecho de “destacar un acompañamiento a los vecinos y vecinas de la ciudad con este proyecto que se está llevando adelante desde el inicio de la gestión con el acompañamiento de todos los bloques”.

Y resaltó lo expresado por el Intendente en cuanto a “la buena relación con los distintos poderes a nivel provincial, con los demás Municipios y el Gobierno nacional para mostrar este trabajo que se está haciendo de desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Susñar opinó que “la ciudad ha hecho un cambio estructural de infraestructura, de servicios, de comunicación, de tecnología del conocimiento, se apunta a nuestros adultos mayores, a nuestros niños; infancias, a nuestros jóvenes que son el futuro”.

Además, destacó “el trabajo que ha hecho el Concejo Deliberante en estos años acompañando los diferentes proyectos del Ejecutivo y los proyectos que hemos tenido cada uno de los Concejales”, y en tal sentido señaló que “hemos aprobado proyectos muy importante para la ciudad, la paridad de género, soluciones habitacionales”.

También destacó “la modernización del Concejo Deliberante a la cabeza del Presidente del Concejo Deliberante que es algo para valorar y destacar”, subrayando “que ha sido un transformación inclusiva, menos papel, con mejores instalaciones que generan un mejor ámbito de trabajo para todos los trabajadores”.

Susñar calificó de “esperanzador” el discurso del Intendente porque además “nos invita a no bajar los brazos y a pensar a nuestra ciudad para los próximos años”.

Con relación a los tres años como Concejal e iniciando el 4 año para completar la gestión, opinó que “han pasado muy rápido, la pandemia nos ha detenido un poco, pudimos trabajar de manera virtual pero no es lo mismo porque falta el contacto con el vecino” por lo tanto “yo espero que en los próximos 4 años, que me encantaría estar de nuevo en el Concejo Deliberante invito a la comunidad a participar y a involucrarse con los Proyectos”.