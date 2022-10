Seis nuevas medallas para la Delegación Fueguina en el Cierre de los Juegos Nacionales Evita

La última jornada de los Juegos Nacionales Evita permitió sumar seis nuevas medallas a la delegación fueguina con una excelente actuación de las tres categorías de futsal que, en simultáneo, disputaron sus respectivas finales, las artes marciales, la lucha y el atletismo.

El futsal Femenino se ubicó en el primer puesto en Sub 14 y Sub 16. Las más chicas derrotaron 3-2 a San Luis mientras que la categoría mayor (que jugó en el gimnasio del PAMI de Mar del Plata) superó por 4 a 2 a La Rioja. En el Complejo Deportivo de Chapadmalal, el Sub 14 Masculino empató 3 a 3 en tiempo regular y perdió en la tanda de penales ante San Juan, tras un desarrollo muy parejo. Así, las categorías femeninas consiguieron el oro y el trofeo de campeonas, a la vez que los varones lucharon hasta el final y al adjudicaron la medalla plateada.

Más temprano se confirmaron otras tres medallas. Las artes marciales abrieron el día a través de la participación del judoca Ángel Almada, quien finalizó en el cuarto puesto en la categoría hasta 40 kilos en el Palacio del Deporte, y Enzo Gómez (categoría 44 kilos) de Taekwondo, ganador de la medalla de plata. Por otra parte, la lucha, en estilo libre, por equipos, se quedó con el tercer puesto.

El atletismo también tuvo un cierre destacado con una medalla de bronce en posta 5×80 metros femenina Sub 14, cuyo equipo estuvo conformado por Amy Vargas, Ariadna Sprenger, Sofía Peralta, Morena Díaz y Antonella López. La posta 4×100 metros masculina Sub 17, integrada por Fausto Peralta, Juan Pablo Márquez, Kimey Curtale y Juan Ignacio Aranda; obtuvo el cuarto puesto y la misma ubicación alcanzó Nicolás Ravas en lanzamiento de jabalina. Finalmente, la prueba de posta 5×80 metros de Sub 14 Masculino terminó en el sexto lugar.