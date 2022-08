Tolhuin: Jeannette Alderete se pronunció en favor de Cristina Fernández de Kirchner

La presidenta de la Departamental Tolhuin del PJ, concejala Jeannette Alderete, emitió un comunicado en el que manifiesta su apoyo incondicional a la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el texto recalca una frase contundente que indica que «Que no se confundan, Cristina no está sola. Somos mucho más», en clara alusión a la defensa de la líder del kirchnerismo.

El documento

El Concejo Departamental de Tolhuin del Partido Justicialista Tierra del Fuego» manifiesta su apoyo incondicional a la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la persecución hacia su persona y a quienes defienden los intereses del pueblo no es novedad en la historia de nuestro país.

Necesitamos una justicia honesta e independiente de los poderes fácticos.

«Somos compañeros y vecinos de nuestra localidad que, desde hace unos días, hemos hecho este llamado a todas las organizaciones del sector para hacer un desagravio a Cristina y para brindar un fuerte apoyo para decirle que no está sola, que somos millones y que estamos con ella ante tanta violencia hacia su figura», dijo Jannette Alderete Concejala de Tolhuin y presidente de la Departamental.

Asimismo, el grupo de compañeras y compañeros «lamentamos y rechazamos la guerra jurídica (lawfare) que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos».

«Cristina es el reaseguro de que se tomen medidas nacionales y populares»

Alderete destacó la figura de la líder del Frente de Todos y señaló que «cada vez que Cristina habla, se moviliza y nos muestra algunas cosas que otros quieren ocultar», en alusión a la denuncia contra la corte por parte de la Vicepresidenta.

«Los agravios contra Cristina son vergonzosos, tenemos que terminar con esto. ¿Hasta cuándo van a seguir empujando y atacando a nuestro género y nuestra conductora?

«Que no se confundan, Cristina no está sola. Somos mucho más», concluyó.