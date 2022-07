El Centro Cultural “Nueva Argentina” presentó “Ushuaia Fractal”

El proyecto está conformado por piezas visuales de la artista Sandra Bilicich, basadas en la técnica de fotografía intervenida y fotografía intervenida animada. Se trata de una obra visual y cinética que surge de la necesidad de reflejar el universo inconmensurablemente profundo en el que vivimos.

Simetrías multidimensionales son transmitidas por las obras incluidas en el proyecto Ushuaia Fractal, de la artista Sandra Bilicich, que se expone en el Centro Cultural “Nueva Argentina”.

Este lunes quedó inaugurada la muestra que fusiona distintos paisajes y rincones de Ushuaia y dan lugar a una nueva dimensión interpretativa. El Monte Susana, el puerto de Ushuaia y el Museo del Fin del Mundo son algunos de los sitios que se entretejen en las composiciones basadas en la técnica de fotografía intervenida y fotografía intervenida animada.

La inauguración contó con la presencia del concejal Juan Carlos Pino quien, junto a Cristina López, fundó el espacio cultural. “Para nosotros es un placer que hoy estés exponiendo en esta casa, una casa de los artistas, una casa de los vecinos. Es importante destacar que de cada presentación, de cada muestra, se aprende algo nuevo”, dijo Pino y destacó “el trabajo, la pasión y el empeño” que la artista puso en la realización de su obra.

Sandra Bilicich, también expresó unas palabras ante el público presente. “Agradezco profundamente el hecho de estar acá. Como santafesina es empezar a amar a esta tierra que tiene tanto fuego como la mía pero que me abrazó y que me abraza de una manera maravillosa. No hay mejor manera para mí que venir a ofrecer mi mirada, a poder expandir lo que veo, a poder mostrarles, a través de las obras que hago, la mirada que fui construyendo, las distintas perspectivas del mundo que fui compartiendo”, manifestó.

El acto inaugural, que se transmitió en vivo por el Facebook del CCNA, contó con la participación de AnnubisDJ que acompañó con un show de luces y sonidos.

El concejal Pino entregó diplomas de distinción a ambos artistas.

La muestra estará abierta al público, con entrada libre y gratuita, hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 21 horas, y sábados y domingos de 14 a 21 horas.

“Invitamos a todos los vecinos y vecinas a ver esta obra. El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ nació con esta idea, que todos los artistas puedan exponer en pleno centro de la ciudad, esta casa permite justamente eso y va a estar abierta para todos los artistas”, concluyó Pino.