Mañana comienza la “Copa Aniversario Ciudad de Río Grande”

El torneo de Futsal AFA, que se da en el marco del 101º aniversario, se desarrollará en el Club San Martín durante todo el fin de semana. La copa la disputarán los seleccionados mayores masculinos de las ciudades de Río Grande y Punta Arenas. El evento es organizado por la Liga Oficial de Fútbol, en conjunto con el Municipio de Río Grande.

Como parte de los festejos por el cumpleaños 101 de Río Grande, la Liga Oficial de Fútbol, junto a Futsal de la Ciudad de Punta Arenas, y la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, llevarán adelante este sábado 16 y domingo 17 de julio, la “Copa Aniversario Ciudad de Río Grande”.

La misma, tendrá lugar ambos días en el Club San Martín, siendo los partidos en los siguientes horarios: sábado 16, a las 20 horas, Río Grande A vs Río Grande B (femenino); sábado 16 a las 22 horas, seleccionado de Río Grande vs seleccionado de Punta Arenas (mayores masculino); y el domingo 17, a las 20 horas, seleccionado de Río Grande vs seleccionado de Punta Arenas (mayores masculino / revancha).

Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita. Solicitan desde la organización que quienes deseen presenciar los partidos asistan con tiempo al gimnasio del club, ya que una vez que se complete el cupo se cerrarán las puertas por una cuestión de seguridad.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo distintos eventos para celebrar el 101º aniversario de Río Grande, y en esta oportunidad haciendo hincapié en el desarrollo deportivo y en el hermanamiento con el país vecino, compartiendo un amistoso en un deporte con gran auge en la región.