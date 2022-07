Cultura: La Producción Audiovisual Fueguina «Es una Gotita de Amor» fue Declarada de Interés Provincial

La producción audiovisual «Apocalipsis» fue distinguida con la declaración de interés provincial, por parte del Poder Legislativo, a instancias del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

Se trata de una idea de la productora Tres Escritores, integrada por Federico y Sebastián Esparza –Río Grande- y Nicolás Iaconis (La Plata, Buenos Aires) quienes dieron lugar a la obra. Liliana Martínez Allende hizo entrega de la declaratoria en Río Grande.

Que sean «reconocidos por su Provincia. Es una gotita de amor», a la labor que llevan adelante y «sin dudas, significa «un incentivo, para continuar trabajando», señalaron desde la productora.

La cultura permite que los hombres y mujeres puedan «expresar la realidad de la sociedad en la que viven y su tiempo histórico», mediante la publicación de ideas, sentimientos y creaciones de los artistas, que «configuran las voces de sus contemporáneos».

«La agrupación literaria, productora audiovisual y Think Tank conformada por los hermanos Federico y Sebastián Esparza y Nicolás laconis en 2019 editaron un libro que se agotó en poco tiempo», y con posterioridad Tres Escritores produjo el cortometraje «Apocalipsis», rodaje que finalizó poco antes del inicio de la pandemia por COVID-19, asi «la edición como la post producción se realizó de manera remota demandando un esfuerzo aun mayor», señalan desde los fundamentos del asunto N° 067/22.

«En un ambiente natural degradado y hostil dos hombres se enfrentarán a distintos peligros mientras llevan consigo la pesada carga de la supervivencia. Ante un evento desafortunado, el protagonista deberá enfrentarse a sí mismo en la soledad de un mundo en ruinas que lo desprecia profundamente», dice la sinopsis del cortoque fue galardonado en Official Selection Parana Internacional Film Festival 5ª edición; Honorable Mention PIFF Parana Internacional Film Festival. 5ª edición 2021 y Official Selection Festival RENUAC y Official Selection Festival RNAB. 2022

En Río Grande, Estrella Muñoz recibió el galardón legislativo que se une a las distinciones anteriores y da lugar a si, a la visibilización de la producción audiovisual fueguina como asi también a realizadores, productores, cámaras y creativos de Tierra del Fuego.

«Fue una sorpresa» la resolución legislativa, dijo la madre de los realizadores fueguinos