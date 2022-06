Murcia: “En la Temporada 2022 fuimos el Puerto de Mayor Movimiento de Sudamérica”

Lo afirmó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, luego de exponer la situación del Puerto de Ushuaia en la primera jornada de la IV Conferencia Hemisférica sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros realizada en el Centro Cultural Kirchner.

Durante la conferencia también expusieron los representantes de la Comisión Interamericana de Puertos, destacando la complementariedad de todos los países en cuanto a la conectividad, principalmente en la actividad de los cruceros.

“Se puede ver cómo trabajan los otros puertos, qué técnicas nuevas desarrollan, cómo se implementan nuevos protocolos, cuál es la visión desde el punto de vista de los nuevos cruceros y cuál es la expectativa que tiene cada uno de los países, porque en las rutas oceánicas no hay exclusividad de puertos sino complemento de todos. Si uno de ellos no existe, la línea no funciona”, explicó Murcia.

Cabe destacar que, durante la pandemia, Brasil cerró sus fronteras, dejando sólo los cruceros para la navegación interior, lo que generó que las líneas de cruceros no llegaran a Sudamérica, porque los puertos brasileros son, en este caso, complementarios.

Por lo tanto, y en el caso de los cruceros bioceánicos, todos los puertos se complementan, si un país no abre su puerto, la línea de cruceros no continúa. “Si la República Argentina no participa en una línea de cruceros, el crucero tendría que hacer Montevideo-Punta Arenas”, advirtió Murcia.

Ya agregó: “La particularidad que presentó Tierra Del Fuego, involucrándolo en el sistema de cruceros bioceánicos, es el Crucero Antártico, que es casi exclusivo del puerto de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida”.

“Veníamos de temporadas normales hasta el 2019-2020. Después por la pandemia se suspendió la temporada 2021. En la temporada 2022 fuimos el Puerto de mayor movimiento de Sudamérica, con 230 recaladas”, aseguró.

“Ahora la perspectiva a nivel mundial del crecimiento de la puesta en marcha de todas las empresas es de 570 recaladas, la triplicamos. Todos los puertos están incrementando la cantidad de recaladas, lo que se traduce en más turismo y mayor crecimiento económico”, señaló el funcionario. “Tenemos que estar preparados para recibir esa cantidad de turistas, me refiero no sólo al puerto sino a la misma ciudad de Ushuaia”, concluyó.