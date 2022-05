Melella: “En Forja predomina la Unidad de Grupo y la Unidad de la Militancia»

Con la participación de autoridades partidarias de las 3 ciudades, vecinos y vecinos de la localidad, quedó inaugurada la nueva Casa Partidaria de Forja en Tolhuin, la cual será encabezada por Federico Velázquez.

Al respecto Federico Greve, Presidente del Comité Político expresó: «El partido caracteriza a las y los compañeros militantes que llevan este espacio adelante, ayudando al que más necesita, ese es el objetivo principal y siempre trabaja para el otro. Queremos felicitar a todos y todas y deseamos que esta sede traiga muchas alegrías”.

En tanto que, Gustavo Melella, gobernador de la Provincia y referente máximo de Forja en Tierra del Fuego, AeIAS señaló que “después de todo lo que hemos pasado en pandemia, es muy grato volver a estar juntos/as y reencontrarnos”.

En la misma línea, expresó: «hoy es un gran día para Tolhuin, un gran día para la militancia y nuestro partido entero y estamos muy contentos que ,en el corazón de la provincia, se sienta la militancia”.

Por otra parte, Melella enfatizó: «En esta nueva Casa hay una familia, y donde hay una familia hay alegrías y tristezas, pero lo que siempre hay y se destaca es la unidad, porque las familias estamos unidos/as en las buenas y en las malas”.

Además, manifestó: “En Forja predomina la unidad de grupo y la unidad de la militancia, conociendo que somos distintos/as, pero somos todos y todas iguales como dice la canción”. Asimismo, destacó que “ser militante en Tolhuin tiene un gran desafío y no es el patio de atrás de ninguna ciudad, tiene su conducción propia, tiene sus militantes y su espacio propios y se tiene que hacer valer, nada viene de arriba, se construye de abajo todos los días, con militancia y estando convencidos”. “Ni Forja Ushuaia, ni Forja Río Grande, ni Forja Nacional, es más importante que Forja Tolhuin, todos y todas tenemos el mismo poder, las mismas obligaciones y los mismos compromisos”.

«Acá venimos a recargar las pilas que necesitamos para salir a caminar, no porque estemos en campaña, porque cuando uno/a tiene el fuego de la militancia dentro, no necesita tiempos electorales, lo vivís todos los días, si sos un/a militante de la vida, un/a militante de la política, militante de la justicia social, de los derechos humanos, no lo haces cada 4 años, lo haces todos los días porque tenés convicción, compromiso y corazón, que es lo que tiene la militancia de Forja”, finalizó nuestro máximo referente.