Melella: “El Programa Conectar Igualdad genera Oportunidades, Justicia Social y la Inclusión que todos queremos”

Así lo definió el Gobernador, Gustavo Melella en el marco de la visita del Ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk y de la firma de adhesión al programa Conectar Igualdad.

El Mandatario fueguino estuvo acompañado por la Vicegobernadora de la Provincia, Mónica Urquiza y la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, quienes rubricaron la adhesión al programa Conectar Igualdad y la carta intención para la implementación de la Secundaria Profesional.

En primer término, Melella junto a Perczyk y a su par de la provincia, Analía Cubino, procedieron a firmar la adhesión al programa Conectar Igualdad, que distribuye netbooks a estudiantes de escuelas secundarias, rurales dispersas e interculturales-bilingües de todo el país.

Conectar Igualdad es un programa del Ministerio de Educación Nacional y una política de inclusión digital de alcance federal que contempla la distribución de material educativo y tecnológico y el despliegue de acciones de conectividad en toda la extensión de nuestro país.

La entrega inicial en 2021, fue de 640 mil netbooks; para el 2022 ya se licitaron 1 millón más de computadoras. Además, este año se prevé llegar con internet al 90% de los alumnos de toda la Argentina, conectando escuelas desde Tierra del Fuego hasta Jujuy.

Además del anuncio de la adhesión a este programa, la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología rubricó una carta de intención entre el Gobierno Provincial y el Ministerio de Educación de Nación, para la implementación de la secundaria profesional.

En dicho texto, ambas carteras educativas se comprometen en forma conjunta, a la instalación, implementación y puesta en marcha de la Secundaria Profesional, nueva trayectoria formativa propia de la modalidad de Educación Técnico Profesional.

Al respecto, el Gobernador Melella aseguró que “somos muy conscientes de la importancia que tiene el Conectar Igualdad, sobre todo después de la pandemia, porque da igualdad de oportunidades en serio y es notable que podamos avanzar con el programa en la provincia, ya que viene a conectar las escuelas hacia adentro, para que hasta el último rincón de una escuela tenga la mejor conectividad posible”.

“Uno ve que el Ministro siente, el Ministro piensa y hace por nuestros pibes, por nuestras pibas y por nuestros docentes, eso no es menor, porque hemos tenido Ministros de Educación de escritorio, con títulos de afuera, pero que no habían pisado una escuela, no estuvieron en aulas; con el Ministro Perczyk se nota que tiene ese contacto que a los otros les faltaba, eso a nosotros nos da la tranquilidad, certeza y esperanza de que estamos recuperando lo perdido en educación” celebró.

“Cuando uno pierde en educación, pierde el pueblo, pierde el proyecto de país, pierde el proyecto de provincia; es por eso que celebro que el Ministro esté acá y celebro que él sea el Ministro de Educación de la Nación, porque con él, Argentina ha recuperado un camino educativo que necesitamos todos” concluyó.

Por su parte, el Ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk señaló que “Conectar Igualdad, refleja lo que queremos como Estado y es que los chicos y las chicas de nuestro país, fundamentalmente en la secundaria, tienen que tener acceso igualitario a elementos tecnológicos como las computadoras”.

En continuación, aseveró que “nadie tiene que tener techo, pero si tiene que haber un piso de igualdad para los y las estudiantes de la escuela argentina”.

Sobre la rúbrica de la adhesión al programa, explicó que «es un convenio que ya se empezó a ejecutar, hay chicos de esta provincia que ya recibieron las computadoras, a partir de hoy van a llegar más computadoras a los chicos de segundo año de la escuela secundaria pública y durante el año, a todo el ciclo básico, el bachillerato y la escuela secundaria técnica”.

En relación a la firma de la Educación Técnico Profesional, Jaime Perczyk ponderó que “nosotros creemos en la educación y en la formación para el trabajo, entendemos que uno de los ejes para la Argentina de hoy es la preparación de nuestros jóvenes para el trabajo”.

El acuerdo que firmamos, trata de una modalidad de educación profesional secundaria, una modalidad de terminalidad educativa para chicos y chicas de 15 años que se fueron de la escuela, pero con esta forma, podrán terminar y al mismo tiempo tendrán certificación profesional de nivel 2 o 3, que es la que necesitan los jóvenes y necesita el trabajo para desarrollar la Argentina” especificó.

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino indicó que “con Conectar Igualdad, acercamos y hacemos que los chicos y chicas tengan una mejor escuela, afianzados en ese desafío tan importante de igualdad que lo marca el nombre hermoso de este programa, el cual extrañamos ante una discontinuidad que se dio y esperamos que nunca vuelva a suceder”.

“El ministro fue propulsor del Programa Conectar Igualdad a nivel Nacional cuando fue viceministro de Educación de la Nación, quien con un gran trabajo en equipo, pudieron darnos a todos los argentinos y las argentinas, la posibilidad de pensar no solo en las computadoras para los chicos y chicas, sino también producirlas en Tierra del Fuego, a través de una política pública altamente integrada, pensada para nuestro territorio, para esta causa de soberanía, manifestando siempre la necesidad de recuperar nuestra soberanía pedagógica” mencionó.

Finalmente, hizo referencia a la implementación de la Secundaria Profesional, un nuevo trayecto formativo de la Educación Técnico Profesional, sobre ello la Ministra agradeció que “Tierra del Fuego pueda ser parte también de esa estrategia, de pensar la educación para el trabajo, la mirada sobre el mundo del trabajo, la ampliación sobre nuestra matriz productiva como eje, pero asociada a un verdadero proyecto educativo que la Nación acompaña, nos considera y nuestra voz tiene el mismo valor que el de todas las demás jurisdicciones, asique muchas gracias ministro y bienvenido a la provincia”.