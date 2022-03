Continúan abiertas las Inscripciones para el Programa Filomena Grasso

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia continúa inscribiendo hasta el próximo 18 de marzo, a niños y niñas de entre 6 y 12 años que se encuentran cursando la escuela primaria en la ciudad, para participar del ciclo lectivo 2022 del Programa ‘Filomena Grasso’.

La secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón destacó que “desde su creación, el año pasado, fueron contenidos y acompañados más de 2 mil niños y niñas en los diferentes Puntos Filomena, a través de este programa que fue una decisión muy clara del Intendente Vuoto, entendiendo lo que vivían las familias de los niños y niñas durante la pandemia por las dificultades y consecuencias de la no presencialidad”.

En tal sentido, aseguró que “el Intendente sabía que la no presencialidad era un tema que necesitaba atención y no dudó en hacerlo, como lo hizo también en materia de salud”.

El programa fue creado en pandemia para reparar la desigualdad en el acceso a la educación, se desarrolla en los ‘Puntos Filomena’, ubicados en lugares estratégicos de Ushuaia que facilitan el acceso desde los distintos barrios para brindar apoyo escolar, promoción del hábito lector y acompañamiento pedagógico, sanitario y social.

“Los equipos del Programa Filomena Grasso mantuvieron continuamente contacto con los niños, niñas y sus familias a través del Filomena Recupera, que permitió acompañar y acreditar los contenidos pendientes y ahora se está inscribiendo para retomar el acompañamiento durante la pospandemia”, dijo Calderón. Evaluó que “hablamos de un período de dos años para poder decir que estamos recuperando esos espacios que quedaron pendientes por la pandemia”.

Calderón indicó que “esta semana estamos inscribiendo, hasta el 18 de marzo, en cinco puntos: en el Centro Cultural Actuar que es el Espacio Filomena, en el centro comunitario de Los Morros, en el centro comunitario de las 640 Viviendas, en el centro vecinal del barrio Kaupén y en el SUM del KyD”.

La inscripción puede realizarse por teléfono al teléfono 2901-632466, o en forma presencial en el Centro Comunitario Mirador de los Andes, ubicado en la calle Pioneros Fueguinos 4361, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas en el Centro Comunitario Los Morros, en la calle Cormorán N° 120, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas., en el Centro Cultural Actuar, ubicado en la calle Independencia N° 700, de 14 a 16 horas., también en el Salón de Usos Múltiples del barrio K y D de 14 a 16 Hs. y en el Centro Barrial Barrio Kaupén de 14 a 16 horas.